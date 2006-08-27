به گزارش خبرگزاري مهر، در حال حاضر چهار فيلم سينمايي خارجي "حادثه در نيويورك"، "پليس"، "پنهان" و "بچه" در سالن هاي سينما روي پرده هستند. از ميان اين چهار فيلم "پنهان"، "بچه" و "حادثه در نيويورك" به صورت تك سانس به نمايش درمي آيند و تنها "پليس" به صورت مستقل دو سالن سينما رخ و رودكي را در اختيار دارد.

با گذشت 23 روز از آغاز نمايش "حادثه در نيويورك"، اين فيلم تاكنون هشت ميليون تومان فروخته و در سينما فرهنگ، سپيده، ايران و مجموعه فرهنگي هنري آسمان به صورت تك سانس به نمايش درمي آيد. با پايان يافتن نمايش اين فيلم، "امپراتريس" جايگزين آن خواهد شد. "رودخانه سرخ" و "كينه" دو فيلمي هستند كه پس از "امپراتريس" به نمايش درمي آيند.

يك هفته از آغاز اكران عمومي "بچه" مي گذرد و اين فيلم هر روز را با فروش صد هزار توماني پشت سر گذاشته است. "بچه" تنها تك سانس سينما فرهنگ را براي نمايش در اختيار دارد كه پس از آن، "نيمه روشن" در تك سانس سينما فرهنگ به نمايش درمي آيد. "من درون" و "مندرلي" ساخته لارنس فن ترير دو فيلمي هستند كه جايگزين "نيمه روشن" خواهند شد.

اكران فيلم هاي خارجي به صورت تك سانس امكان آن را ايجاد كرده كه همزمان چند فيلم خارجي روي پرده باشد و به اين شكل علاوه بر آنكه فرصت نمايش از فيلم هاي ايراني گرفته نمي شود، فرصت مناسبي براي نمايش فيلم هاي به روز خارجي به وجود مي آيد.