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۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

چالش‌های آموزش و پرورش تهران/۵سیاستی که مبنای کار قرار گرفت

چالش‌های آموزش و پرورش تهران/۵سیاستی که مبنای کار قرار گرفت

وزیر آموزش و پرورش گفت: چالش‌های موجود در کلانشهر تهران، آموزش و پرورش این شهر را به یکی از مسئله‌دارترین ادارات تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی در مراسم  معارفه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران که در سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد، با اشاره به چالش های پیش‌روی آموزش و پرورش در آغاز به کار دولت یازدهم، اظهار کرد: با همت مدیران، معلمان و حمایت های دولت در این سه سال توانستیم بخش بزرگی از مشکلات را حل کنیم.

وی با بیان این که «شتاب زدگی در امور» و «فرهنگ امنیتی» جای خود را به »خرد جمعی»، «کار تیمی» و «روابط انسانی و اخلاق» داده است، تصریح کرد : آموزش و پرورش با در نظر گرفتن اسناد بالادستی، پنج سیاست «ارتقای مدیریت آموزشگاهی»، «تمرکززدایی»، «ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی»، «بودجه‌ریزی عملیاتی» و «توسعه مشارکت‌ها» را مبنای اقدامات خود قرار داد که با تلاش همه فرهنگیان کشور دستاوردهای خوبی هم  به دست آورده است  و باید در یک سال باقی مانده از دولت یازدهم با مرور عملکردهایمان، نقاط ضعف را برطرف و بر نقاط قوت تاکید کنیم تا تهدیدها به فرصت تبدیل شود.

وزیر آموزش و پرورش شرایط کار در آموزش وپرورش شهر تهران را در مقایسه با دیگر استان‌ها «ویژه» خواند و افزود: ترکیب متناقض جمعیتی و جنسیتی  دانش آموز و معلم و چالش‌های فضای فرسوده آموزشی سبب شده تا آموزش و پرورش شهر تهران به یکی از پر مسئله‌ترین ادارات تبدیل شود اما آموزش و پرورش با وجود مدیران سخت کوش و معلمان فرهیخته توانسته است این چالش ها را به خوبی مدیریت کند؛ به طوری که در این سه سال آموزش و پرورش با کمترین مشکل یا مسئله اداره شده است.

فانی، تغییر و تحولات مدیریتی را «انتقال مسئولیت» خواند و گفت: انتخاب افراد در بخش‌های مختلف مدیریتی آموزش و پرورش یک نوع انتقال مسئولیت است و در این دولت، مدیریت آموزش و پرورش برعهده خود فرهنگیان قرار دارد که در این سه سال با همدلی و همزبانی فرهنگیان کشور، آموزش و پرورش توانسته است به توفیقات زیادی دست پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش وضعیت آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را «خاص» عنوان کرد و افزود : مهاجرت پذیر بودن دانش‌آموزان، پراکندگی جغرافیایی مناطق، جابجایی دانش آموزان و معلمان به شهر تهران و به دنبال آن عدم پیش بینی نیروی انسانی لازم از چالش‌های آموزش و پرورش شهرستان های تهران است که مدیرکل  سابق آن در طول سه سال فعالیت ، ‌در این سمت، توانست  با تدوین برنامه‌ای استراتژیک به حل برخی از مشکلات شهرستان‌های  تهران فائق آید.

وی استقرار پایه دهم متوسطه  و هدایت تحصیلی  در پایه نهم را دو چالش بزرگ آموزش و پرورش در شروع سال تحصیلی  جدید برشمرد و گفت: حاکمیت اخلاق در روابط انسانی کلید اصلی اداره آموزش و پرورش کشور است  و مدیران و معلمان باید تلاش کنند تا اولیای دانش آموزان در هنگام ثبت نام و همچنین استفاده  از خدمات آموزشی مدرسه، رضایت کامل داشته باشند.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اسفندیار چهاربند، مدیرکل سابق آموزش و پرورش شهر تهران، علیرضا کمرئی به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد.

کد مطلب 3719790
سیامک صدیقی

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