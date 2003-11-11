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۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۲۲

امروز صورت گرفت

شماري از عراقي ها در مقابل دفتر شهردار حديثه تجمع كردند

شماري از عراقي ها امروز در اعتراض به كشته شدن يك كودك عراقي توسط نيروهاي اشغالگر آمريكايي درمقابل دفتر شهردار حديثه تجمع كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري روتير ، شاهدان عيني گفتند امروز شماري از عراقي هاي خشمگين در مقابل مركز پليس در ساختمان شهرداري الحديثه در اعتراض به كشته شدن يك كودك عراقي كه درجريان حمله نيروهاي اشغالگر آمريكايي  به اين شهر كشته شده بود، تجمع كردند .
تجمع كنندگان با آتش زدن لاستيك در مقابل ساختمان شهردارحديثه اعتراض خود را به اين اقدام نيروهاي آمريكايي اعلام كردند. به گفته شاهدان، ماموران پليس عراقي براي متفرق كردند تظاهركنندگان و سركوب اين تظاهرات اقدام به تيراندازي به سوي آنها كردند .
هنوزاز ميزان تلفات وخسارت احتمالي اين تيراندازي گزارشي دريافت نشده است . 

کد مطلب 37198

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