استعمال دخانیات شایع ترین علت بروز تومورهای حنجره

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسین یحیی زاده در حاشیه دومین سمینار تومورهای سر و گردن افزود: ویروس ها و عوامل محیطی در بروز تومورهای سر و گردن و حنجره نقش دارند اما عواملی مانند محیط و عادات که مهمترین آن استعمال دخانیات است شایع تر است.

وی ادامه داد: در حقیقت استعمال دخانیات ارتباط مستقیم به خصوص با شیوع سرطان های حنجره و حلق دارد که باید جدی گرفته شود و از چرخه عادات حذف شود.

یحیی زاده به برخی ویروس ها به عنوان علت بروز سرطان های سر و گردن اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ویروس ' پاپیلوما ' که در تمام جوامع انسانی شیوع بسیار بالایی دارد یکی از عوامل بروز این سرطان ها است و قابل پیشگیری نیست، البته به این معنا نیست افرادی که این ویروس ها را دارند الزاما به سرطان های سرو گردن مبتلا می شوند بلکه آنها ویروس های ریسک فاکتور هستند.

این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی افزود: تحقیقات نشان می دهد تعداد افرادی که این ویروس ها در آنها یافت شده نسبت به افرادی که این ویروس ها را ندارند از شیوع بالاتری نسبت به بروز این بیماری ها برخوردار هستند.

وی گفت: سرطان های سر و گردن در کشور ما مانند تمام کشورهای دیگر نسبت به سرطان دستگاه گوارش، روده بزرگ، پروستات و سینه کمتر است در واقع سرطان هایی با شیوع متوسط هستند.

یحیی زاده با اشاره به ارتباط آلودگی هوا و بروز سرطان های حفره های دهانی اظهار کرد: تاکنون مطالعه ای در این زمینه که آلودگی هوا تاثیری در بروز سرطان حفره های دهانی داشته باشد انجام نشده است اما چون برخی گازها از احتراق ناقص خودروها ساطع می شود و جزو مواد هیدروکربوری مانند دخانیات هستند، ممکن است در شیوع آن نقشی داشته باشد اما به طور قطع نمی توان گفت.

وی درباره روش های درمانی توضیح داد: درمان سرطان های سر و گردن به روش جراحی و غیر جراحی انجام می شود، درمان های جراحی را متخصصان گوش حلق و بینی و درمان های غیر جراحی را متخصصان انکولوژی انجام می دهند که شامل رادیوتراپی، شیمی درمانی و تجویز داروهایی است که به آنتی ژن های هدف اصابت می کنند و باعث انهدام سلول ها می شوند که در ایران تمام این روش های درمانی وجود است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میلاد گفت: در سال های اخیر هم تعداد مراکز رادیوتراپی درکشور افزایش یافته است.

وی درباره درمان این نوع سرطان ها ا ظهار کرد: اگر بیماری در مراحل اولیه کشف شود قابل درمان است اما اگر در مراحل بالاتر و پیشرفته تر مشخص شود درمان مقداری سخت تر خواهد بود.

دبیر اجرایی سمینار تومورهای سر و گردن گفت: به دلیل شیوع تومورهای سر و گردن باید آنرا جدی بگیریم و جدیدترین راههای تشخیصی و درمانی را در زمینه های جراحی و غیر جراحی مرور کنیم که برگزاری این گونه سمینارها با همین هدف برنامه ریزی می شود.

دومین سمینار تومورهای سر و گردن با حضور 50 سخنران تا روز جمعه اول مرداد 95 در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد در حال برگزاری است.