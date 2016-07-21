شاعران آیینی تبریز اقدام موهن شبکه سهند را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیات شاعران آیینی تبریز، در این بیانیه که پنجشنبه منتشر شده، آمده است: با نهایت تاثر و اندوه، طی روزهای اخیر فیلمی از یکی از برنامه های شبانگاهی شبکه تلویزیونی آذربایجانشرقی که در آن شعر مربوط به حادثه روز عاشورا و شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام توسط فردی خواننده و نوازنده با آلات موسیقی ساز و بالابان و با کف زنی های حاضران در برنامه اجرا می شود، در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شده است.

اجرای چنین برنامه ی سخیف، موهن و حرمت شکن از شبکه تلویزیونی نخستین پایتخت تشیع یعنی تبریز غیرقابل باور است که قلوب محبین اهل بیت علیهم السلام را خون کرده و توفان عواطف و انزجارشان را برانگیخته است. اگر چه مسئولان شبکه تلویزیونی سهند خود نیز همراه با مردم غیور و حسینی، آن اقدام حرمت شکنانه را محکوم نموده و پخش برنامه سطحی و عوامانه " گئجه لر" را متوقف کرده اند، که اقدامی منطقی است.

اما مسئولان صدا و سیمای استان و کشور بایستی به خود آیند و بیاندیشند که علت وقوع چنین اتفاق سهوی اما تاثرانگیز و حرمت شکنانه چیست؟ سالها در صدا و سیمای استان، کدام روند غیرکارشناسانه در بحث موسیقی در پیش گرفته شده که به چنین اتفاق ناگوار و غم انگیز منتهی شده است؟ آیا این اتفاق ناگوار، بیانگر خودنمایی ولنگاری فرهنگی دربرخی برنامه هاست؟

رویکرد غیرکارشناسانه به موسیقی معروف به موسیقی عاشقی که ازقدیم ویژه برخی مناطق روستایی و ایلات بوده و در مدنیت شهری جایگاهی نداشته است، موجب شده که طی سال های اخیر برنامه های متعدد شبانگاهی تلویزیون آذربایجانشرقی به محملی برای اشاعه مطرب گرایی تبدیل شود و در برنامه های متعدد با تلقی نادرست از موضوع " نشاط اجتماعی " ترویج موسیقی در سطح نازل در اولویت صدا و سیما و برخی دستگاه های دیگر فرهنگی در تبریز قرار گیرد.

به نظر ما اگر چه پخش آن برنامه موهن و حرمت شکنانه از تلویزیون در صورت " یک برنامه زنده " اقدامی کاملا سهوی است، اما روندی که از سالها قبل در بحث ترویج و کاربرد موسیقی آغاز شده بود، لاجرم به چنین جاهای خطرناک و ناگوار و تاثرانگیز منتهی می شود.

اگر سال های گذشته صدای منتقدان دلسوز و انقلابی درباره مواردی چون رویکرد غیر کارشناسانه به موسیقی، پوشش اخبار و برنامه های نازل برخی مجموعه های شهری و آزاد، رویکرد به فرهنگ روستایی با محور موسیقی عاشقی با تولید برخی برنامه، ترویج برخی امور غیر رایج در آذربایجانشرقی به نام فرهنگ آذربایجان، هیجان سازی گسترده به بهانه فوتبال و... شنیده می شد، بی گمان امروز با پخش زنده و سهوی برنامه ای آنچنان حرمت شکنانه روبرو نبودیم.

شاعران آیینی تبریز همراه با مردم غیور و همه محبین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، ضمن محکوم کردن پخش برنامه موهن از شبکه تلویزیونی سهند؛ مسئولان صدا و سیمای استان را به شنیدن صدای منتقدین دلسور و انقلابی و لزوم انجام اصلاحات مستمر، پرهیز از مخاطب زدگی های عوامانه و توجه عملی به رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری درباره صدا و سیما و نقش تربیتی آن در جامعه فرا می خواند و انتظار می رود؛ مسئولان صدا و سیمای استان آذربایجانشرقی از پخش برنامه ای که هشداری غم انگیز و دردناک است، درس های فراوانی گرفته باشند و این درسها را دستمایه ارتقا و اصلاح سازمانی قرار دهند. همچنین برخی دیگر از مجموعه ها و ادارات فرهنگی تبریز نیز بایستی موضوع را محمل عبرت و درس آموزی بدانند.

شاعران آیینی تبریز بار دیگر ضمن محکومیت شدید برنامه موهن و سهوی اجرا شده در شبکه سهند، از مردم غیور و حسینی که به شیوه های مختلف و در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اعتراض و انزجار خود را در این باره ابراز داشتند، سپاسگزاری می کند.