شهريه دانشگاه هاي آزاد و پيام نور تعيين نشده است / وام شهريه بدون مشكل به دانشجويان پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "محمد مهدي زاهدي" - وزير علوم، تحقيقات و فناوري صبح امروز در جمع خبرنگاران در خصوص عملكرد يك ساله وزارت علوم گفت: وزارت علوم پاورپوينتي 340 صفحه اي تهيه كرده كه در آن به دستاوردهاي وزارت علوم در يك سال اخير اشاره شده است.

وزير علوم اضافه كرد: افزايش ظرفيت دانشگاه ها، ساماندهي شهريه ها، تأمين بودجه خريد تجهزات دانشگاه ها، تأمين كسري بودجه دانشگاه ها، فعال كردن شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تشكيل كميسيون دائمي اين شورا در زمره دستاوردهاي وزارتخانه در يك سال اخير است.

وي سال گذشته را سال پر كاري براي وزارت علوم ذكر كرد و گفت: افزيش ظرفيت دوره روزانه و شبانه، عملياتي كردن آئين نامه نقل و انتقال در مهر ماه سال گذشته، بومي گزيني كه با اولويت بيشتر در سال جاري مد نظر قرار گرفت كه اين اقدامات از جمله فعاليت هاي مهم وزارت علوم در دوره جديد است.

وزير علوم اظهار داشت: افزايش ظرفيت در سال جاري كه حاصل آن ايجاد بيش از يك ميليون ظرفيت پذيرش در مهر ماه است يكي ديگر از فعاليت هاي اين وزارتخانه به شمار مي آيد. با توجه به اين موضوع در اول مهرماه بيش از 3 ميليون دانشجو خواهيم داشت بنابراين بسيار جلوتر از آنچه در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده قرار داريم.

وي اضافه كرد: تأمين بودجه براي خريد تجهزات دانشگاه ها، تأمين كسري بودجه دانشگاه ها، فعال كردن شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري و تشكيل كميسيون دائمي اين شورا نيز در زمره دستاوردهاي وزارتخانه در اين يك سال قرار دارد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جمع خبرنگاران

ساماندهي سنجش و پذيرش دانشجو

وزير علوم با اشاره به بحث سنجش و پذيرش دانشجو گفت: در اين زمينه كار كارشناسي آغاز شده است و طرحي تحت عنوان ساماندهي سنجش و پذيرش دانشجو به مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه كرديم. اميدواريم در سال جاري عمليات اجرايي اين طرح شروع شود. در اين طرح چيزي به نام كنكور 3 ساعته وجود ندارد بلكه سوابق تحصيلي، دانش هاي عمومي و تخصصي نيز در پذيرش مهم هستند.

سنجش و پذيرش بايد جدا باشد

وي ادامه داد: اعتقاد داريم سنجش از پذيرش مستقل است بر اين اساس سنجش و پذيرش بايد جدا باشد مي گوييم بايد سنجش متمركز باشد. البته اصراري نداريم بر اينكه وزارت علوم برگزار كند.

وزير علوم حضور در جمع دانشجويان را خاطره انگيز دانست و گفت: دانشجويان در اين ديدارها در ابتدا با ديد نقادي صحبت مي كنند اما پس از شنيدن پاسخ هاي مسئولين آرام مي شوند.

افزايش دو برابري وام صندوق رفاه

وي با بيان اينكه وام صندوق رفاه دانشجويان دو برابر شده است، افزود: در سال جاري ارائه وام شهريه هيچ گونه مشكلي نخواهد داشت. علاوه بر اين بنا به فرمايشات مقام معظم رهبري براي اولين بار سه هزار نفر ظرفيت جديد كارشناسي ارشد نيز به ظرفيت اعلام شده اضافه شد.

وزير علوم در خصوص زمان اجرايي شدن فعاليت هاي بنياد ملي نخبگان و گفت: بنياد ملي نخبگان از نظر كاري از 6 ماه قبل جلسات خود را برگزار كرده است و دو كارگروه تخصصي در آن شكل گرفته اند. آيين نامه هايي براي اجرايي شدن اقدامات بنياد لازم بود كه اين آيين نامه ها نيز تدوين شد. آيين نامه هاي مرتبط با مسائل مالي و كمك به نخبه از جمله اين آيين نامه ها است. ضمن اينكه تعريف نخبه و شرايط احراز نخبگي نيز مشخص شده است.

وي تاكيد كرد: بنياد ملي نخبگان با گام هاي بلند به سمت اجرايي شدن گام برمي دارد و از مهر ماه وارد فاز اجرايي مي شود. در واقع از مهر ماه مي توانيم فرد نخبه را شناسايي و به ارگان هاي مختلف معرفي كنيم.