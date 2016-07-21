  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

۵۰ عضو داعش و طالبان در ولایت «ننگرهار» کشته شدند

۵۰ عضو داعش و طالبان در ولایت «ننگرهار» کشته شدند

مقامات محلی ولایت ننگرهار افغانستان اعلام کردند: در نتیجه حملات هوایی نیروهای هوایی در این ولایت دستکم ۳۵ عضو داعش و ۱۵ عضو طالبان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهرز به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، «عطا الله خوگیانی»، سخنگوی والی ننگرهار افغانستان به رسانه ها گفت: در نتیجه حملات نیروهای نظامی در مناطق «باندر»، «مومند دره»، «خور» و «گردی سر» شهر  «اچین» این ولایت ۳۵ جنگجوی داعش کشته و ۱۸ تن دیگر از آنها زخمی شده اند.

وی در ادامه افزود: تروریست های داعش در حال آمادگی برای انجام عملیات در مناطق مختلف این ولایت بودند که مورد حملات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی قرار گرفتند.

در همین حال سخنگوی والی ننگرهار تصریح نمود: در اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی به مواضع طالبان در دیگر نقاط شهر «اچین» این ولایت ۱۵  عضو طالبان کشته شده اند.  

پیش از این نیز عملیات های هوایی و زمینی نیروهای نظامی در ولایات شرقی افغانستان انجام شد و صدها جنگجوی داعش و طالبان کشته و زخمی شده اند.

شورای امنیت ملی افغانستان به نهادهای امنیتی دستور داده بود تا گروه های تروریستی به ویژه عناصر داعش را در نقاط مختلف افغانستان بطور کامل از بین ببرند.

کد مطلب 3719876
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها