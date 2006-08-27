بارگيري پايه هاي سكوهاي بهرگانسر آغاز شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، يوسف زاهد مدير پروژه بهرگانسر در شركت تاسيسات دريايي ايران ضمن اعلام اين خبر افزود: اين پايه ها شامل پايه هاي سكوي بهره برداري (PP)، سكوي اسكان (LQ) ، سكوي MP و پايه هاي سكوهاي سرچاهي WHP مي باشد.

وي گفت: مراحل حمل و نصب سكوهاي بهرگانسر در دريا بلافاصله بعد از اتمام اين مرحله انجام مي شود.

زاهد تصريح كرد: بارگيري، حمل و نصب اين پايه ها با استفاده از دو دستگاه بوژي با ظرفيت 700 تن و سه دستگاه شناور حمل و دو دستگاه شناور جرثقيل دار با ظرفيت هاي مختلف انجام خواهد شد.

مدير پروژه بهرگانسر گفت: با نصب و راه اندازي سكوهاي جديد پروژه بهرگانسر ظرفيت توليد تا 60 هزار بشك در روز افزايش خواهد داشت.

وي اظهار داشت: فاصله مجموعه دريايي بهرگانسر تا منطقه بهرگان خشكي حدود 55 كيلومتر است كه عمليات انتقال نفت خام از سكوها به خشكي از طريق خط لوله 16 اينجي صورت مي گيرد.

به گزارش روابط عمومي شركت تاسيسات دريايي ايران، كار طراحي مهندسي در پروژه بهرگانسر توسط مشاورين داخلي و نظارت مستقيم تيم مهندسي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران انجام شده و تمام مراحل ديگر شامل ساخت و حمل و نصب سكوها در اين پروژه (جز استفاده از شناورهاي اجاره داخلي يا خارجي در شرايط محدود) با استفاده از نيروها و امكانات اين شركت انجام پذيرفته است.