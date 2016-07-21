خبرگزاری ایسنا نوشت: آنها به این نتیجه رسیدند که علت این مشکلات، رفتار نادرست کاربران با گوشی‌های هوشمند و نحوه غلط شارژ آنها است.

شرکت باتری سازی Cadex یک وبسایت به نامBattery University راه اندازی کرده و در آن توضیح می‌دهد که باتری‌ها دارای یک وجه مشترک با انسانها هستند آن هم اینکه هر دو نسبت به شوک و استرس حساس بوده و این عوامل سبب کاهش طول عمر آنها می‌شود.

آنها توصیه‌های جالبی را به کاربران ارائه کردند تا باتری گوشی‌های هوشمند خود را در بهترین شرایط ممکن نگه دارند.

اولین قانون ارائه شده برای افزایش طول عمر باتری توسط این محققان این است که در زمانهای پایانی شارژ از انجام بازی خودداری کرده و یا Wi-Fi و GPS گوشی خود را روشن نگذارند.

اما گذشته از این موارد، آنها توصیه‌ها و قوانین ابتدایی و ساده دیگری را برای مراقبت و شارژ باتری ارائه کردند که به افزایش طول عمر باتری کمک خواهد کرد.

در زمان کامل شدن شارژ، گوشی خود را از شارژر جدا کنید

اولین نکته این است که در زمان کامل شدن شارژ باتری، گوشی هوشمند را از کابل شارژ جدا کرده و نگذاریم در مدت زمان طولانی در همان وضعیت باقی بماند.



به گزارش وبسایت Battery University ، رها کردن گوشی‌های هوشمند در شارژ آن هم در زمانی که آنها به طور کامل شارژ شده اند در دراز مدت آسیب های جدی به باتری گوشی وارد می‌کند.

هنگامی که گوشیهای هوشمند به شارژ ۱۰۰ درصد می‌رسند اگر همچنان در شارژ باقی بمانند، وارد وضعیت trickle charges (شارژ تدریجی پرکردن دائمی باتری با سرعت آهسته برای نگهداشتن باتری در شرایط شارژ کامل )می‌شوند. ماندن در این وضعیت باتری را در شرایط بالای فشار و شوک و در وضعیت جریان بالای ولتاژ قرار می دهد که این امر مواد شیمیایی داخل باتری را فرسوده می کند.

محققان افزودند، هنگامی که به طور کامل شارژ می‌شود آن را از دستگاه شارژ کننده آن جدا کنید. این کار مثل شل کردن عضلات پس از یک ورزش شدید است. زیرا انسانها نیز اگر ساعتها و بدون وقفه به انجام کار و تمرینات سخت بپردازند فرسوده شده و در نهایت از پا در می‌آیند.

نیازی نیست که شارژ گوشی شما به ۱۰۰ درصد برسد

دومین عاملی که این محققان به آن اشاره کردند این است که هرگز سعی نکنید که شارژ گوشی خود را تا ۱۰۰ درصد برسانید لااقل تا زمانیکه مجبور نشده اید این کار را انجام ندهید. لزوما همیشه نباید شارژ گوشی هوشمند شما کامل باشد فقط کافی است هر زمان فرصت شد آن را به شارژر متصل کنید تا کمی انرژی در باتری ذخیره گردد.

باتریهای یون لیتیوم نیازی به شارژ کامل نداشته و بهتر است که این کار انجام نشود، زیرا یک ولتاژ بالا بر روی باتری تاثیر گذاشته و در دراز مدت سبب فرسایش آنها می‌شود.

گوشی خود را هر زمان که می‌توانید به شارژر وصل کنید



بهتر است که گوشی‌های هوشمند را گاهی اوقات در طول روز شارژ کنید به جای اینکه در زمان تخلیه کامل باتری آن را در یک مدت زمان طولانی در شارژ نگه دارید. Battery University میگوید شارژ کردن تلفن هوشمند هنگامی که ۱۰ درصد از ظرفیت شارژ خود را از دست داده بهترین حالت به حساب می آید، اما از آنجایی که انجام این کار در بسیاری از مواقع امکان پذیر نیست، توصیه می شود هر زمان فرصت و پریز برق در اختیار داشتید، باتری دستگاه را مقداری شارژ کنید.

این کار باعث می‌شود تا بدون اینکه از عمر باتری کاسته شود، در تمام طول روز شارژ کافی در اختیار داشته باشید. در این صورت استفاده از گزینه‌های پر مصرف مثل GPS که کاربران به طور معمول آن را برای ذخیره انرژی خاموش می‌کنند نیز امکان پذیر خواهد بود.

همواره باتری گوشی هوشمند خود را خنک نگه دارید

باتری گوشی های هوشمند حساسیت بالایی نسبت به گرما داشته و شرکت اپل توصیه می‌کند که برای جلوگیری از تجمع گرما در باتری گوشی، در هنگام شارژ قاب مخصوص گوشی را از آن جدا کنید.

همچنین توصیه می‌شود برای افزایش عمر باتری گوشی‌های هوشمند، آن را از قرار گرفتن در برابر نور مستقیم خورشید محافظت کنید.

به طور معمول یک باتری یون لیتیوم حدود ۳ تا ۵ سال کار می‌کند اما مواردی مثل اتصال باتری به برق در طول شب به شکل متداول و یا استفاده از شارژر بی‌سیم می‌تواند خسارات جبران ناپذیری به باتری وارد کند و این مدت زمان را به حداقل برساند.