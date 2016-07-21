به گزارش خبرنگار مهر، حسین عشقی، بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای مواد مخدر شهرستان قائمشهر اظهار کرد: زندان قائمشهر زندانیان پنج شهرستان قائمشهر، جویبار، سوادکوه شمالی، سوادکوه و سیمرغ را نگهداری میکند که سرقت و مواد مخدر بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل میدهند.
دادستان قائمشهر با تأکید بر رعایت موارد حقوقی در حوزه مواد مخدر، گفت: ورود کاشفان مواد مخدر، در جرائم مشهود و غیرمشهود، باید با مجوز قضایی انجام شود و از بدو ورود تا تشکیل پرونده همه مشاهدات و مستندات در پرونده قید شود تا دادگاه در حین صدور رأی با اشکالات، مواجه نشود.
وی مبارزه با مواد مخدر را امری تخصصی دانست و افزود: به دلیل حجم بالای کار، گاهی اوقات کلانتری و پاسگاهها هم مبادرت به مبارزه با مواد مخدر میکنند که باید این نیروها از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر آموزش ببینند.
عشقی با اشاره به دارا بودن کارت متادون توسط مصرفکنندگان مواد مخدر، تصریح کرد: در هنگام دستگیری بدون توجه به این کارتها پرونده تشکیلشده و دستگیرشدگان به دادسرا منتقل میشوند که این مسئله بالا رفتن آمار را در پی دارد.
دادستان قائمشهر بابیان اینکه در امر مبارزه با مواد مخدر باید سرشاخهها، تولیدکنندگان و آشپزخانههای صنعتی بیشتر موردتوجه قرار گیرند، عنوان کرد: در سهماهه اول سال در شهرستان قائمشهر ۶۰ درصد پروندههای تشکیلشده مربوط به خردهفروشان است که حتی برخیها با کمتر از یک گرم دستگیرشدهاند و اگر وقت خود را با مصرفکنندگان خردهفروش صرف کنیم، مبارزه جدی ما با مواد مخدر به بیراهه میرود.
عشقی با تأکید بر نظارت و بازرسی بر مراکز ترک اعتیاد گفت: در بررسی های کمیته حقوقی، گزارشهایی از این مراکز بیرون میآید که بسیار تکاندهنده است.
وی با تأکید بر رعایت شئون انسانی در مراکز ترک اعتیاد، افزود: طی بازدیدی که از مراکز مجاز ترک اعتیاد قائمشهر داشتیم ۲۴ مورد تخلف گزارششده که ۱۴ مورد از این ایرادات تاکنون رفع شده است.
نظر شما