اعلام آمادگي آبادگران جوان براي مشاركت در بازسازي لبنان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه خطاب به سيد حسن نصرالله چنين آمده است :

زيتون به خون نشسته است و معراج گاه پيامبران از بوي خون و باروت آرام مي گيرد و سيدي از تبار پيامبران با قامتي به بلنداي تاريخ و سينه اي به وسعت صلح و آزادي ندا سر مي دهد كه لبنان سرزمين سبز و جاودانه وميراث دار هميشه انبياء خواهد بود.

جهاني به شعف مي آيد و سرزمين مسيح (ع) فرزند محمد(ص) را مي ستايد و عصاي موسي (ع) اين بار روايتي ديگر از معجزه تاريخ مي شود و فرعونيان زمان باز هم فرو مي شكنند .

اينك كه ميلياردها چشم و دل در جهان اميد را باور كردند و سكوت جهاني شرمسار از كوچه ها و خيابانهاي صور، صيدا، بيروت، بعلبك , قانا و ... سر در گريبان حيرت فرو برده و صهيون از شرارت هاي فرزندان نا مشروعش به شرم نشسته است، شكوهي ديگر و حماسه اي ديگر بايد تا زيتونهاي سوخته ديگربار جوانه بزنند و شوق زندگي و اميد از گونه هاي مادران و چشمان كودكان لبنان به وسعت قلب بيدار دلان پروازكند.

حزب الله لبنان به تنهايي و در پناه الطاف الهي حماسه اي آفريد كه در سده اخير و تاريخ جنگ هاي صهيونيستي بي نظير بود و شعر بلند مقاومت، قامت همه مسلمين را استوار نمود.

اين پيروزي را صميمانه به شما و ملت لبنان و همه امت اسلامي تبريك مي گوييم و اعلام مي داريم همان گونه كه با گريه مادران داغدار قانا گريستيم، اكنون نيز در حماسه بازسازي كنار شما هستيم.