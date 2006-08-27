۵ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۶

در نامه به دبيركل حزب الله اعلام شد

اعلام آمادگي آبادگران جوان براي مشاركت در بازسازي لبنان

جمعيت آبادگران جوان ايران اسلامي در نامه اي به دبيركل حزب الله لبنان آمادگي خود را براي مشاركت در بازسازي اين كشور اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين نامه خطاب به سيد حسن نصرالله چنين آمده است :

زيتون به خون نشسته است و معراج گاه پيامبران از بوي خون و باروت آرام مي گيرد و سيدي از تبار پيامبران با قامتي به بلنداي تاريخ و سينه اي به وسعت صلح و آزادي ندا سر مي دهد كه لبنان سرزمين سبز و جاودانه وميراث دار هميشه انبياء خواهد بود.

جهاني به شعف مي آيد و سرزمين مسيح (ع) فرزند محمد(ص) را مي ستايد و عصاي موسي (ع) اين بار روايتي ديگر از معجزه تاريخ مي شود و فرعونيان زمان باز هم فرو مي شكنند .

اينك كه ميلياردها چشم و دل در جهان اميد را باور كردند و سكوت جهاني شرمسار از كوچه ها و خيابانهاي صور، صيدا، بيروت، بعلبك , قانا و ... سر در گريبان حيرت فرو برده و صهيون از شرارت هاي فرزندان نا مشروعش به شرم نشسته است، شكوهي ديگر و حماسه اي ديگر بايد تا زيتونهاي سوخته ديگربار جوانه بزنند و شوق زندگي و اميد از گونه هاي مادران و چشمان كودكان لبنان به وسعت قلب بيدار دلان پروازكند.

حزب الله لبنان به تنهايي و در پناه الطاف الهي حماسه اي آفريد كه در سده اخير و تاريخ جنگ هاي صهيونيستي بي نظير بود و شعر بلند مقاومت، قامت همه مسلمين را استوار نمود.

اين پيروزي را صميمانه به شما و ملت لبنان و همه امت اسلامي تبريك مي گوييم و اعلام مي داريم همان گونه كه با گريه مادران داغدار قانا گريستيم، اكنون نيز در حماسه بازسازي كنار شما هستيم.

کد مطلب 371990

