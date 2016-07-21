بحران کمبود آب در ساوه جدی است/ضرورت انتقال آب از «کوچری»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهاروند روز پنجشنبه در دومین جلسه شورای اداری شهرستان ساوه در سال ۹۵، اظهار داشت: مقرر شده ۴۵۰ لیتر در ثانیه از آب سد کوچری به شهرستان ساوه اختصاص یابد اما تاکنون محقق نشده است.

وی افزود: اجرای این طرح هنوز آغاز نشده این در حالی است که ساوه هم اکنون با کمبود آب روبرو بوده و بهره برداری از این طرح ممکن است چندین سال زمان ببرد.

معاون استاندار مرکزی تصریح کرد: بارش های سال زراعی جاری تا حدی از بحران کمبود منابع آبی در این شهرستان کاست اما باز هم مشکل رفع نشده و باید به صورت اصولی برطرف شود.

بهاروند گفت: با توجه به اینکه کمبود آب در سال های آتی ممکن است مشکلات متعددی را در حوزه کشاورزی و صنعت در ساوه ایجاد کند و حتی تامین آب شرب را با مشکل مواجه کند، مطالبه آغاز اجرای طرح انتقال آب به ساوه از مهمترین مسائلی است که باید در سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی پیگیری شود.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان استان در مجلس به ویژه نماینده مردم ساوه و زرندیه این موضوع را به طور جدی مطرح و پیگیری کنند تا طرح انتقال آب از کوچری به ساوه هر چه سریعتر اجرا شود.

بهاروند همچنین تاکید کرد: نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس، موضوع حمایت از صنایع شهرستان و کمک به ایجاد صنایع جدید با تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهد تا بتوان توسعه شهرستان ساوه را تسریع کرد.

گفتنی است در این نشست که با حضور مدیران و روسای ادارات شهرستان ساوه برگزار شد، حشمتی به عنوان رئیس جدید ثبت احوال شهرستان ساوه، محمدی به عنوان رئیس جدید تعاونی روستایی ساوه و شاه محمدی نیز به عنوان رئیس اداره ثبت اسناد ساوه معرفی شدند.