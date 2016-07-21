۵۰ گروه خرد مالی امسال در آذربایجان غربی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زرین تاج علیزادگان بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از طرح تامین مالی خرد در روستاهای استان با بیان اینکه بر اساس این طرح در هر گروه ۱۲ تا ۲۰ نفر عضو فعالیت خواهند داشت افزود: این طرح می تواند نتایج درخشانی را در خصوص توانمندسازی اجتماعی جامعه هدف به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: طرح تامین خرد با بانکداری پیوندی به منظور توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی در مناطق کم برخوردار روستایی برای اشتغال و توسعه کسب و کار و بهبود معیشت آنان همزمان با ۱۸ استان دیگر در آذربایجان غربی نیز به همت دفتر توانمندسازی خانواده و زنان در شهرستانهای بوکان، خوی، مهاباد و سلماس اجرا می شود.

علیزادگان با بیان اینکه ۲۶ گروه خرد مالی در شهرستان بوکان به مرحله بانک پذیری رسیده اند افزود: طرح ایجاد گروه های خرد مالی از حدود چهار سال گذشته در کشور و آذربایجان غربی راه اندازی شده و توانسته ایم بخش عمده ای از درخواست های ارائه شده در این خصوص را در روستاها و حاشیه شهرهای استان محقق کنیم.

وی اضافه کرد: طرح گروه های خدمات مالی خرد با هدف اشتغالزایی در قالب مشاغل کوچک یا خانگی برای زنان، جوانان و خانواده های کم درآمد در روستاها و حاشیه شهرها اجرا می شود که پس از یک بازه زمانی، اعضای گروه برای دریافت وام به بانک عامل معرفی می شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی آذربایجان غربی گفت: تاکنون در آذربایجان غربی ۸۰ گروه خدمات مالی خرد تشکیل شده که همه آنها را به بانک معرفی کرده ایم.

وی ادامه داد: زنان سرپرست خانوار، دختران جوان تحت پوشش در مناطق محروم شهری و روستایی، جوانان بیکار جویای کار و اقشار کم درآمد از جمله گروه های هدف این طرح به شمار می روند.

علیزادگان گفت: طبق برنامه ریزی های جدید، راه اندازی ۱۰۰ گروه خدمات مالی خرد به بهزیستی آذربایجان غربی اختصاص داده شده که امیدواریم بتوانیم به این تعداد طرح برای توانمندسازی خانواده های کم درآمد مناطق روستایی جامه عمل بپوشانیم.