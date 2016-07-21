به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری محمودآباد گفت: اگر محاسبه کنیم افرادی که دارای پست‌ها و جایگاه‌های بلندی هستند سه هزار نفر و اگر بخواهیم سهم آن‌ها را از شهدا محاسبه کنیم دقیقاً ۷۵ شهید برای هر پست کلیدی تقدیم شده است.

دبیر ستاد اقامه نماز استان مازندران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند دشمن از هر زاویه‌ای که می‌توانست برای به‌زانو درآوردن این نظام تلاش کرد و اگر پیش‌تر نرفت چون بیشتر نتوانست، گفت: بهای سنگینی برای این انقلاب پرداخته‌شده است و ۲۱۹ هزار شهید برای حفظ و حراست این کیان تقدیم نظام شد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به نماز گفت: نماز پایه اعتقادات است و در آخرت بررسی کارنامه اعمال از نماز شروع می‌شود و آنچه مهم است جایگاه نماز است که اگر توجه نشود دچار گناه شده است.

ابراهیمی گفت: نماز سند تکامل انسان در دنیای تکنولوژی فوق مدرن است و بی‌توجهی به ارزش‌ها و اصالت و پاسداری از خون شهدا و حق ولایت موجب از بین رفتن قدرت ادراک و درهم‌ریختگی معیشت زندگی و ذلت و خواری شده و فساد جامعه را در برخواهد گرفت.

دبیر ستاد اقامه نماز استان مازندران ضمن انتقاد از بی‌توجهی مدیران به فریضه نماز در ادارات و انجام امور اداری در وقت نماز گفت: مگر می‌شود یک مدیر در وقت نماز بی‌قیدی کند آن‌هم در نظام اسلامی که به برکت خون شهدا به این سمت نائل شده است.

وی با اشاره به برگزاری ۲۴ اجلاسیه سراسری نماز در کشور گفت: مقام معظم رهبری به خاطر اهمیت نماز برای تمامی این اجلاسیه ها پیام فرستاده است و سبک زندگی دینی ما این است و ما می‌خواهیم انقلاب را به دنیا صادر کنیم و باید اعتقاد داشته باشیم و پایه این اعتقادات بر نماز است.