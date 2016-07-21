به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، حمید ملک پور اظهار داشت: برنامه های اوقات فراغت به شکل کنونی جوابگوی نیاز جوانان در حوزه های مختلف نیست و باید تنوع بیشتری داشته باشد.

ملک پور بر لزوم توجه بیشتر دستگاه ها و تخصصی شدن فعالیت ها تاکید و بیان کرد: مدیران دستگاه ها باید با توجه به تخصص وفعالیت خود درقالب کلاس های آموزشی زمینه آگاهی وارتقاء آگاهی جوانان ودانش آموزان را فراهم کنند.

حیدری با اشاره به وضعیت ازدواج جوانان، افزود: تشریفاتی شدن مراسم ازدواج یکی از مهمترین علل کاهش ازدواج در جامعه است.