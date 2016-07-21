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۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵

مشکل آب صنایع چهارمحال و بختیاری با پساب رفع می شود

مشکل آب صنایع چهارمحال و بختیاری با پساب رفع می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مشکل آب صنایع این استان با پساب تصفیه خانه فاضلاب رفع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: مشکل کمبود تأمین آب صنایع چهارمحال و بختیاری به ویژه صنایع شرق استان در سال های آینده به طور کلی رفع می شود.

وی افزود: اکنون صنایع چهارمحال و بختیاری با بحران تأمین آب رو به رو و انتظار است با اقدامات انجام شده و تخصیص اعتبارات، طرح انتقال آب بن به بروجن با هدف تأمین آب آشامیدنی و صنعت استان سال آینده به بهره برداری برسد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با رایزنی و هماهنگی های انجام شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک هایل صنعتی، در طرحی بلند مدت از پساب شهری و فاضلاب برای تأمین آب مورد نیاز صنعت استفاده خواهد شد.

کد مطلب 3719974

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