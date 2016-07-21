۱۹ دوره انتخاب کتاب سال در کرمان برگزار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، محمد علیزاده در مراسم انتخاب کتاب سال در کرمان گفت: این استان در برگزاری کتاب سال جمهوری اسلامی پیشگام بوده است و از سال ١٣٧٣ شاهد برگزاری مراسم انتخاب کتاب سال هستیم.

وی افزود: با تدبیر نویسندگان و اصحاب قلم ١٩ دوره انتخاب کتاب سال استان تاکنون برگزار شده است و در این دوره بیش از ٤٠٠ عنوان کتاب به جشنواره ارسال شد که امروز از برگزیدگان تقدیر می شود.

علیزاده تصریح کرد: هفته کتاب، برگزاری نمایشگاه کتاب، پایتخت کتاب جمهوری اسلامی، عیدانه و تابستانه کتاب و پرداخت یارانه از جمله طرح های توسعه کتاب و کتابخوانی در کرمان بوده است.

وی در ادامه گفت: در شهر کرمان اتفاقات خوبی توسط موسسات و بخش خصوصی افتاده است و برنامه هایی مانند شب های مفرغ به تجلیل از پیشکسوتان و نویسندگان و مترجمان می پردازد.

وی با بیان اینکه در سایر حوزه های اقتصادی و صنعتی فعالیت های خوبی در استان در حال انجام است افزود: در مورد کتاب این حرکت ها انجام نشده و بنگاه ها و شرکت های تولیدی باید از این حوزه حمایت کنند.

در نوزدهمین دوره جایزه کتاب سال استان کرمان ١٢ نفر در بخش برگزیده، ٢٨ نفر تقدیر شده و چهار ناشر مورد تقدیر قرار گرفتند.