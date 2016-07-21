نابودی درختان ارس در استهبان/ خسارت ۸ میلیارد دلاری آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش عصر پنجشنبه در سمینار آموزشی احتراق و محیط زیست که به همت آتش نشانی شیراز برگزار شد، افزود: آتش نشانها در بین مردم جایگاه ویژه ای دارد که از جانشان می گذرند تا جانبخش باشند.

وی بیان کرد: قدمت آتش نشانی شیراز به ۶۹ سال می رسد که از سازمان محیط زیست با ۴۵ سال قدمت نیز بیشتر است و قدمت آتش نشانی در ایران به ۱۶۰ سال می رسد که از منابع طبیعی با ۱۰۷ سال قدمت نیز بیشتر است.

مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی محیط زیست کشور بیان کرد: شباهت هایی بین محیط زیست و آتش نشانی وجود دارد اینکه همه برای ارتقای امنیت وبهبود کیفت زندگی هموطنانشان دارند تلاش می کنند و به گونه ای نیز مظلومیتهای مشترک دارند.

وی با اشاره به اینکه شمار قابل توجهی از آتش نشانهای ما نیز جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ یا ۴۰۰ شهید را تقدیم کرده اند، افزود: محیط بان‌های شهید کشور ما تاکنون ۱۱۹ نفر و جنگلبان‌های شهید نیز ۱۵ نفر بوده اند که نشان دهنده این است باید نگاه ها به این قشر تغییر کند.

درویش بیان کرد: بعد از واقعه ای که اوایل ماه اتفاق افتاد و سه محیط بان در گنو، هرمزگان و فارس را از دست دادیم و شمار شهدای ما به ۱۱۹ نفر رسید طی لایحه ای که تقدیم دولت می شود تصمیم گرفتیم به کمک همه سازمانهایی که نهادهایی را برای حفاظت از اندوخته های طبیعی و تاریخی و فرهنگی دارند یعنی میراث فرهنگی، شیلات، منابع طبیعی و.. بتوانیم نگاه حاکمیت را به این قشر تغییر دهیم و به این موضوع باید جامعه شریف آتش نشانها را نیز اضافه کنیم.

وی گفت: دستگاههای مرتبط آتش نشانان کشته شده در حین ماموریت را هنوز شهید حساب نمی کند و این خلاء بزرگی است که این موضوع را پیگیری می کنیم.

نابودی درخت ارس در استهبان

وی در ادامه سخنان خود در این سمینار تخصصی به نمایش اسلایدهایی از وضعیت محیط زیست و آمار و اطلاعات مربوطه پرداخت و گفت: وضعیت درخت اُرس در استبهان فارس بسیار نگران کننده است.

مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی محیط زیست کشور با اشاره به اینکه کسانی که رویشگاه درخت ارس رو نابود می کنند یعنی نسلهایی از زندگی را برای سه هزار سال آینده نابود می کنند، افزود: قصه نابودی ارس‌ها در منطقه استهبان ناشی از افزایش سطح کشاورزی و انجیرستان‌هاست و کاملا به عمد صورت می گیرد و اغلب مردم متوجه نیستند که دارند چه چیزی را با چه چیزی عوض می کنند.

درویش با انتشار عکسی از خرگوشی که در میان انبوهی هویج قرار داشت گفت: این خرگوش به نظر می رسد از وضعیتی که در آن قرار گرفته بسیار راضی باشد اما باید کارش را تمام شده دانست زیرا قابلیت تطابق با شرایط سخت جغرافیایی را از دست می‌دهد، تلاشی برای به دست آوردن خوراک نمی کند و آنقدر می خورد تا تلف می شود و خیلی چیزهایی که فکر می کنیم نعمت است در واقعا نقمت است و قصه منابع ما در ایران نیز مثل همین خرگوش است.

دریاچه ارومیه ظرف ۴۵ هزار سال پیش خشک نشده بود

مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی محیط زیست کشور گفت: مطابق پژوهشی که مرضیه لک در سازمان زمین شناسی انجام داده با بررسی بستر خشک دریاچه ارومیه نتیجه گرفتن که در این بستر در ۴۰ هزار سال گذشته دریاچه خشک نبوده، کاری که نسل امروز با دریاچه ارومیه انجام داده پدر و مادران ما در طول ۲۵ هزار سال گذشته انجام ندادند.

درویش در ادامه سخنان خود بیان کرد: در هیچ مقطعی از تاریخ پیش نیامده که دریاچه های مهارلو، کافتر، طشک، پریشان و پریشان را از دست داده باشیم یا همزمان گمیشان ۱.۵کیلومتر عقب نشینی کرده باشد و یا اینکه عمق تالاب انزلی از ۱۴ متر به نیم متر کاهش یافته باشد.

مدیر کل دفتر مشارکتهای مردمی محیط زیست کشور با بیان اینکه در هیچ مقطعی سراغ نداریم همزمان یک سوم از بزرگترین تالاب ایران یعنی شادگان خشک شده باشد، افزود:در هیچ مقطعی افت سطح آب زیر زمینی به قلمرو ۱۰۰ میلون هکتار به دو متر و بیشتر نرسیده است.

درویش با اشاره به اینکه ما فقط لکه های روی زمین را می بینم و متوجه اتفاقات زیر زمین نیستیم، افزود: درهیچ مقطعی از تاریخ شناخته شده ایران سراغ نداریم مجموع کل و بزها، کفتارها و گرگها و حتی یوزها به کمتر ۱۱۰ هزار راس رسیده باشد و این شرایط تاسف بار است.

وی خسارت ناشی از آلودگی هوا را هشت میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: سالانه ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای خرید داروهای ضد سرطان، ارز کشور را از دست می دهیم به دلیل اینکه به محیط زیست بی توجه هستیم.

وی همچنین به آزادراه شیراز - اصفهان اشاره کرد که ممکن است منجر به نابودی زیستمندان منطقه شود، افزود: جنگ آب را در بلداجی طی روزهای اخیر دیدم که درگیریهای پیرامون آب رخ داد.