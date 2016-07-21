به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در نهمین اجلاس روسای دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه تبریز، با بیان این که امروز در استان آذربایجان شرقی دانشگاه‌ها به صورت جزیره‌ای و مستقل از مدیریت اجرایی عمل نمی‌کنند، افزود: از بدو ورود به استان اعلام کردیم که باید استان را با برنامه و به صورت علمی اداره کنیم و بر این اساس اساتید و صاحب‌نظران دانشگاه‌ها را برای تنظیم برنامه عملیاتی توسعه استان دعوت به همکاری کردیم.



وی خاطرنشان کرد: نتیجه تلاش صاحب‌نظران و مسوولان اجرایی استان تدوین سند تدبیر توسعه استان بر اساس هسته‌های کلیدی بود که اجرای آن از ابتدای سال ۹۴ آغاز شده و این سند دقیقا بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.



جبارزاده با بیان این که امروز ارتباط بین دانشگاه و مدیریت استان به صورت عملی جاری و ساری است، گفت: هر کاری که در استان انجام می‌شود حتما باید پیوست علمی و مطالعاتی داشته باشد و بدون این پیوست اجازه شروع هیچ پروژه‌ای را نخواهیم داد.



وی اظهار داشت: خوشبختانه دستاوردهای این رویکرد را امروز در عرصه‌های مختلف استان شاهد هستیم و اتفاقات مبارکی مانند کاهش نرخ بیکاری، پاکسازی استان از مظاهر اعتیاد، امنیت پایدار و انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی حاصل همکاری با جامعه دانشگاهی و حضور فعال دانشگاه‌ها در عرصه اجرایی استان است.



استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که اساتید موفق دانشگاه بهترین الگو هستند، گفت: تاکنون آن‌طور که باید نتوانسته‌ایم در معرفی دانشمندان خود موفق باشیم و امروز باید در الگوسازی و معرفی چهره‌های موفق دانشگاهی تلاش کنیم.



وی با اشاره به سیاست جدی ایجاد اشتغال در استان، خاطرنشان کرد: متاسفانه در دولت گذشته بیش از نیاز سیستم اداری، استخدام صورت گرفته است و امروز اشتغال از طریق استخدام دولتی امکان‌پذیر نیست.



جبارزاده با تاکید بر این که امروز باید راهکارهایی ارایه کنیم که دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل بتوانند برای خود کارآفرینی کنند، افزود: اگر نتوانیم این زمینه را ایجاد کنیم مطمئنا امید به آینده و انگیزه برای ادامه تحصیل در جوانان کمرنگ خواهد شد که این می‌تواند عامل بازدارنده در توسعه و پیشرفت جامعه باشد.



استاندار آذربایجان شرقی از کاهش اعتبار مدارک دانشگاهی و پایین بودن سطح علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اثر سیاست‌های نادرست دولت گذشته انتقاد کرد و از خرید و فروش پایان‌نامه و ایجاد رشته‌های ناهمخوان دکترا در برخی از واحدهای کوچک دانشگاهی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه دانشگاهی نام برد.



وی با تاکید بر این که این رویه باید اصلاح شود، گفت: فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا جزو سرمایه‌های کشور هستند، از این رو اعتبار تحصیلات تکمیلی باید احیا شود و اگر روسای دانشگاه‌ها نخواهند این کار امکان‌پذیر نیست.



جبارزاده با تاکید بر این که حضور دانشگاه‌ها در کنار دستگاه‌های اجرایی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: این درخواست و انتظار از دانشگاه‌ها اتفاق مبارکی است و باید به عنوان یک فرصت تلقی شود.



استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به سابقه ۷۰۰ ساله ایجاد دانشگاه در تبریز، گفت: اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز در همه اتفاقات سیاسی قبل و حین انقلاب همواره بخشی از تاثیرگذاران بوده‌اند و این دانشگاه در دوران دفاع مقدس در پشتیبانی تجهیزاتی نقش مهمی داشت.



وی افزود: دانشگاه تبریز بعد از انقلاب و جنگ در دوره بازسازی هم یکی از تاثیرگذارترین دانشگاه‌های کشور بود و امروز هم بخش عمده‌ای از افراد خدوم نظام از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه هستند.