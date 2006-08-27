نتايج كارداني بدون آزمون دانشگاه آزاد اواخر شهريور اعلام مي شود / 90 هزار داوطلب پذيرفته مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، پذيرش داوطلبان در رشته / محل هاي مقطع كارداني پيوسته در سال 85 از بين فارغ التحصيلان رشته هاي فني و حرفه اي و كار دانش نظام جديد و هنرستان نظام قديم بر اساس ظرفيت هر محل دانشگاهي در هر رشته و تعداد داوطلبان همان رشته / محل با در نظر گرفتن اولويت معدل كل دوره براي فارغ التحصيلان نظام جديد و معدل كل دوره براي فارغ التحصيلان هنرستان نظام قديم انجام خواهد شد.



كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي كارداني پيوسته از معافيت تحصيلي نظام وظيفه برخوردار مي شوند.



پذيرش در اين دوره ها براي 26رشته در 1794 رشته / شهر صورت مي گيرد كه ظرفيت پذيرش نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش يافته و در كل 90 هزار نفر پذيرفته خواهند شد. نتايج مقطع كارداني بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در اواخر شهريور ماه سال جاري اعلام مي شود.



ثبت نام براي دوره هاي كارداني پيوسته بدون آزمون دو بار در سال صورت مي گيرد و دانشجويان در مهر ماه و بهمن ماه هر سال مشغول به تحصيل مي شوند.



پذيرفته شدگان از گزينش اين دوره كارداني پيوسته تابستان 85 به واحدها و مراكز دانشگاهي ويا آموزشكده هاي فني و حرفه اي سما معرفي مي شوند. ضمنا زمان شروع كلاس هاي آنان نيمسال اول تحصيل سال 86-85 خواهد بود.

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