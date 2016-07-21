به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، علی اصغر شعردوست با حضور در محل دبیرخانه تبریز ۲۰۱۸ گفت: باید از این پتانسیل بسیار ارزشمند به نحو احسن استفاده شود.

وی فعالیت سازمان میراث فرهنگی را بسیار وسیع و پیچیده عنوان کرد و ادامه داد: دایره فعالیت های این سازمان بسیار گسترده و پیچیده است و نیروی کار و منابع محدود این سازمان نمی تواند پاسخگوی نیازهای متنوع باشد.

وی ادامه داد: از این رو مدیران ارشد این سازمان باید از تشکل های مردمی برای حمایت و حفاظت از آثار تاریخی و صنایع دستی همراه بهره بگیرند.

نماینده سابق مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح انجمن های حفاظت از میراث فرهنگی، یادآور شد: در سال های گذشته این طرح به سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد شد و فکر می کنم ایده بسیار ارزشمندی است و می تواند اثر بخش باشد، چرا که تعدادی دوستدار میراث فرهنکی در کل کشور زندگی می کنند که بر حسب وظیفه انسانی و علاقه شخصی می توانند به خوبی از آثار تاریخی محافظت کنند.

شعر دوست همچنین با اشاره به طرح مطرح شده از سوی مرتضی آبدار با عنوان ایجاد خانه تبریز در پایتخت خاطر نشان کرد: این طرح ایده بسیار جالب و ارزشمندی است ولی به نظر می رسد این طرح نه تنها برای تبریز ۲۰۱۸ بلکه به صورت دائمی می تواند دبیرخانه دائمی رویدادهای فرهنگی تبریز باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، مرتضی آبدار هم در این جلسه گفت: دبیرخانه تبریز ۲۰۱۸ با حضور دکتر سلطانی فر راه اندازی شد تا نمایندگان دستگاه های ذی ربط در آن حضور داشته باشند و با ارتباط با مخاطبان به منظور فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز در حوزه های مختلف گام بر دارند و زمینه بهره مندی شایسته از فرصت تبریز ۲۰۱۸ و ساختن تبریزی شایسته عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: برنامه های بسیار خوب و تیم بسیار پویایی را تدارک دیده ایم که امیدواریم در کنار تعامل نهادها و دستگاهها و با بهره مندی از ظرفیتهای مردمی و تشکل های مردم نهاد بتوانیم این برنامه ها را به سر منزل مقصود برسانیم.

مرتضی آبدار ضمن قدردانی از حضور دکتر شعردوست در دبیرخانه تبریز ۲۰۱۸ گفت: چهره های فرهنگی ارزشمندی چون دکتر شعردوست می توانند اثرگذاری ویژه ای در پیشبرد اهداف فرهنگی تبریز ۲۰۱۸ داشته باشند و از راهنمایی ها و مشاوره های ارزنده این بزرگواران با آغوش باز استقبال می کنیم.