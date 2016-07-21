به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در حاشیه تمرین عصر امروز استقلال در مورد وضعیت آبی پوشان گفت: خدا را شکر که از وضعیت جسمانی بازیکنان راضی هستم و با آمدن «استیو جونز» شرایط بدنی بازیکنان به طور کلی فرق کرده است . کاری که ما باید در ۲۰ روز انجام می دادیم در ۱۵ روز به طور کامل به آنچه می خواستیم رسیدیم.

سرمربی آبی پوشان در ادامه خاطر نشان کرد: بازیکنان من با دیگر بازیکنان تفاوت زیادی دارند. من در این مدت متوجه شدم هر بازیکنی که می خواهد به تیم ملی برسد باید از استقلال و پرسپولیس رد شود.

وی با ابراز رضایت از بازیکنان باسابقه تیم استقلال گفت: بزرگتر های تیم هم خوب کار می کنند و شرایطی را به وجود آورده اند که جوانان با انگیزه بیشتری کار کنند. و من این را کاملا در اردوی ارمنستان مشاهده کردم.

وی در خصوص جابجایی استقلال برای تمرینات بین کمپ زنده یاد حجازی و زمین شماره ۲ آزادی گفت: ما مشکل محل تمرین داریم که از جهانیان معاون وزیر و بهرام افشارزاده خواستم این مشکل را حل کند. قرار شد تمریناتمان را در شماره ۲ آزادی پیگیری کنیم که یک دفعه دیدم آقای طاهری هوس کرده با پرسپولیس به این زمین بیاید و در آنجا تمرین کنند.

وی با انتقاد از عملکرد سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: ما با پرسپولیس رقیب یکدیگر هستیم و صلاح نیست هر دو در یک جا تمرین کنیم. من و کریم باقری ۲۰ سال است که با هم دوست هستیم اما در فوتبال با یکدیگر رقابت داریم. من به طاهری شدیدا تذکر می دهم که هر جا ما رفتیم آنها به دنبال ما نیایند که این خودش باعث تنش می شود.

منصوریان درباره محرومیت تماشاگران استقلال و سید مهدی رحمتی در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر مقابل نفت تهران گفت: ما در هفته اول بهترین هایمان را در اختیار نداریم. هم مهدی رحمتی و هم هواداران که بی صبرانه منتظر بودند تا استقلال مدل ۹۵ را ببینند اما این اتفاق نیفتاد و آنها باید از خانه شاهد این بازی باشند.

وی تاکید کرد: الان وقتش نیست که در خصوص محرومیت رحمتی و تماشاگران صحبت کنم اما به وقتش در این خصوص با همه شما عزیزان صحبت خواهم کرد.

سرمربی آبی پوشان تصریح کرد: این بحث دیگر جمع شده است. باشگاه های بزرگی چون بارسلونا و رئال از قبل صندلی هایشان را می فروشند. باید نوع جرایم را تغییر داده و این محرومیت های غیرمنطقی را از بین ببریم و اجازه دهیم علاقمندان به فوتبال از تماشای بازی لذت ببرند.

سرمربی آبی پوشان در خصوص حضور احسان حاجی صفی در این تیم گفت: در این خصوص زیاد صحبت کرده ام دیگر نمی خواهم حرفی بزنم تا به وقتش.

منصوریان در مورد جدایی سجاد شهباززاده گفت: قلبا دوست داشتم سجاد در استقلال بماند اما رویای حضور در اروپا را در سر داشت و از هواداران استقلال می خواهم علیه او موضع نگرفته و برایش آرزوی موفقیت کنند.

منصوریان در پاسخ به این پرسش که هنوز هم پرسپولیسی ها معتقدند کنعانی زادگان بازیکن این تیم است و استقلال غیر قانونی این بازیکن را جذب کرده، گفت: درباره جذب کنعانی زادگان اطلاعات کافی داشتیم ضمن اینکه ما این بازیکن را از ملوان جذب کردیم و مشکلی وجود نداشت. در اینکه باشگاه پرسپولیس در این مورد سنگ اندازی می کند به ما ارتباطی ندارد. ما قانونی عمل کرده ایم و بزودی کارت بازی او صادر خواهد شد.

وی در خصوص جذب بازیکنان جوان در این فصل برای استقلال گفت: ما تلاش خود را انجام داده ایم تا با جذب نفرات جوان میانگین سنی تیم را پایین بیاوریم: بازیکنان بین ۲۵ تا ۲۸ سال. فکر می کنم این مساله می تواند برای تیم ملی هم بسیار خوب باشد.

سرمربی استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا از کارلوس کی روش خبری دارد یا خیر، گفت: فعلا از ایشان هیچ خبری ندارم و امیدوارم در کارهایش موفق باشد و بتواند با یک تیم ملی پرقدرت به جام جهانی راه یابد.

سرمربی استقلال در خصوص اعتراض باشگاه نفت در ارتباط با میلاد زکی پور گفت: ما در مورد میلاد زکی پور کار غیرقانونی انجام نداده ایم و با توجه به اینکه این بازیکن ۳۰ درصد از قراردادش را گرفته می توانسته به راحتی قراردادش را فسخ کند. خوب نیست که با قوانین فیفا مبارزه کنیم. زیرا این قانون در فیفا هم آمده است و من نمی دانم چرا باشگاه نفت اینچنین صحبت می کند.

وی تاکید کرد: به یک مورد باید اشاره کنم و آن این است که باشگاه نفت اصلا تیم های پایه نداشته و تیمهای پایه برای وزارت نفت بوده و تیم بزرگسالان برای موسسه نفت است و در حقیقت در این ۱۸ سال آنها بوده اند که کار غیرقانونی انجام داده اند و نه ما.

منصوریان گفت: من دوسال است که از این موضوع اطلاع داشتم و به همین خاطر به زکی پور گفتم قراردادش را با تیم های پایه نفت فسخ کند. قرارداد او با پایه های نفت تنها شش میلیون بوده است و متاسفانه نه تنها پولش را نداده اند من حتی هزینه البسه او را پرداخت کرده ام و او هم همانند کنعانی زادگان بازیکن استقلال است.

سرمربی آبی پوشان در پایان و در خصوص دیدار دوشنبه تیمش با نفت تهران گفت: هفته اول برای همه تیم ها سخت است چون شناختی از هم نداریم و باید یک بازی متفکرانه انجام دهیم تا بتوانیم مقابل حریف به پیروزی برسیم.