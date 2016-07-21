فیلم/ انفجار خودروی حامل مهمات نظامی در اتوبان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، انفجار تریلر حامل مهمات نظامی در اتوبان قزوین - تاکستان - زنجان دو مجروح برجای گذاشت.

این حادثه که عصر پنجشنیه بر اثر ترکیدن لاستیک تریلر و خارج شدن کنترل خودرو از دست راننده در کیلومتر یک جاده تاکستان رخ داد با حضور به‌موقع نیروهای امدادی هیچ تلفاتی دربرنداشت و دو مجروح سطحی حادثه توسط اورژانس مداوا شدند.

در این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک تریلر حامل مواد منفجره در محدوده اتوبان قزوین به زنجان در مسیر تاکستان به زنجان حوالی دانشگاه آزاد از مسیر منحرف شد و به گاردریل اتوبان برخورد کرد و منفجر شد.

بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه ماموران آتش نشانی تاکستان و قزوین، نیروهای هلال احمر، اورژانس، سپاه، پلیس راه، نیروی انتظامی با مدیریت صحنه توسط فرماندار تاکستان در محل حاضر شدند و به مهار آتش پرداختند.

خوشبختانه راننده تریلر توانست از حادثه جان سالم به در ببرد و این حادثه هیچ تلفاتی نداشته است.

این خودروی حامل مواد منفجره به طور کامل درآتش سوخته است.