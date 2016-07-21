توجه جدی به تولیدات علمی ودانش بنیان سیاست اصلی اقتصادمقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رستمی ابوسعیدی عصر پنجشنبه در دهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با اشاره به وضعیت کاهش دانشجو در کشور گفت: امروز باید دانشگاه ها با رشد دادن خود در حوزه تجاری سازی دستاوردهای علمی زمینه رشد و گسترش شرکت های دانش بنیان را رقم بزنند و بتوانند با دانشگاه های معتبر جهان رقابت کنند.

وی مسیر حرکت دانشگاه آزاد را یک مسیر متعالی و موثر خواند و تاکید کرد: دانشگاه آزاد با هدف خدمت به جامعه علمی کشور بنا شد و مسیر بالندگی خود را به خوبی یافت و امروز نیز با سر لوحه قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری ، قاطعانه به سمت تولید علم در حرکت است.

نماینده ریاست عتای دانشگاه در استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیاز امروز جامعه را رشد و تعالی دانشگاه ها برای تکامل صنعت ، فناوری و تولیدات علمی خواند و افزود: دانشگاه ها باید مسیر رشد خود را یافته و قاطعانه در این مسیر گام بردارند.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان از برگزاری دهمین جلسه هیات امنای این استان با حضور اعضا و مدعوین در واحد بندرعباس برگزار شد .

مهدی باقری با تشریح عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در استان هرمزگان، از رشد شاخص های علمی و پژوهشی در استان خبر داد و گفت: خوشبختانه این شاخص ها در همه واحد ها و مراکز استان رو به رشد بوده و جایی امیدواری برای ارتقا به سطوح بالاتر را دارد.

وی تعداد رشته های استان را 543 رشته و دانشجویان در حال تحصیل را 43 هزار نفر عنوان کرد و گفت : رشد رشته های تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی به 180 رشته رسیده و در حال افزایش است.

رئیس دانشگاه آزاد استان هرمزگان از تصویب چند طرح و پیشنهاد مهم در این جلسه خبر داد و افزود: با تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسک به واحد بین المللی ارتقا یافته و دانشگاه هرمز نیز به پردیس بین الملل زیر نظر واحد بندرعباس انجام وظیفه کند.

وی همچنین از ایجاد گلخانه تحقیقاتی در واحد رودان و حاجی آباد خبر داد و گفت: این طرح ها نیز قرار است کار خود را در واحد رودان و حاجی آباد آغاز و به یک مرکز تحقیقاتی مهم شرق و شمال هرمزگان مبدل شوند.

باقری همچنین از تصویب مرکز تحقیقات و کارآفرینی علوم وفنون دریای خلیج فارس و طرح مجتمع کلینک سلامت در واحد بندرعباس خبر داد و افزود: این دو طرح مهم نیز در واحد بندرعباس در راستای شعار اقتصاد مقاومتی و حمایت از طرح های دانشگاهی و تحقیقاتی راه اندازی و اجرا می شود.