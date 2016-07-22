سیستم نوبت دهی وی.تی.اس در پایانه بار بندرعباس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حمل و نقل پایانه ها، مجرد بیان داشت: این طرح برای افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات دهی (سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۴۱۴) در پایانه بار بندرعباس راه اندازی شده است.

مجرد در ادامه اظهار داشت: طرح نوبت دهی پایانه بار بندرعباس در دو فاز اجرا می شود و در حال حاضر ناوگانی که قصد دریافت بار از طریق سالن اعلان بار را دارند باید ضمن ورود با کامیون به پایانه نسبت به اخذ نوبت اقدام و بعد از طی شدن مدت انتظار اقدام به دریافت مجوز و بارگیری کنند که این موضوع موجب شده اغلب رانندگان با علم به مدت زمان انتظار جهت بارگیری به ناچار و تنها جهت اخذ نوبت و با طی کردن مسافت طولانی به این استان عزیمت کنند.

وی تصریح کرد : سیستم مجازی نوبت دهی VTS پایانه بار بندرعباس موجب افزایش بهره وری در بخش و جلوگیری از تردد زائد ناوگان، جلوگیری از افزایش ترافیک جاده ای در محورهای مواصلاتی کشور، جلوگیری از افزایش مصرف سوخت، معطلی و ماندگاری رانندگان در پایانه بار بندرعباس که به تبع آن نیز افزایش هزینه ها در پایانه بندرعباس را در پی داشته است می شود.

وی گفت : در این طرح ابتدا با توسعه زیرساختهای اینترنتی به صورت آنلاین و آفلاین می توان برای رانندگانی که در سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۴۱۴ پایانه بار بندرعباس ثبت نام کرده و دارای کارت هوشمند معتبر هستند برای مدت زمان مشخص نوبت رزرو کرد که رانندگان می توانند در مدت زمان حداکثر ۲۴ ساعت قبل از اخذ مجوز بارگیری به این پایانه بار مراجعه و با ارائه اصل مدارک شخص و ناوگان، اقدام به اخذ بار کنند.