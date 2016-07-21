دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه اولین دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در اتاق بازرگانی شماره دوم اهواز افتتاح شد.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق ضمن حضور در این مراسم عنوان کرد: به طور حتم حمایت ویژه ای از سوی همه مسئولان بخش دولتی و خصوصی از این نمایندگی صورت خواهد گرفت. استان های مرزی و به خصوص استان خوزستان به لحاظ دارا بودن شرایط ویژه اقتصادی می تواند در زمینه ورود به بازار عراق نقش مهم و اساسی ایفا کند.

یحیی آل اسحاق افزود: افتتاح این نمایندگی به عنوان اولین تفحیض اختیار استانی از سوی مرکز قلمداد می شود و امیدوار هستیم این اتاق مشترک بین دو کشور ایران و عراق ک دارای اختیارات کشوری است، بتواند نقش پر رنگی در زمنیه بهود روابط اقتصادی بین دو کشور ایفا کند.

کیوان شافعی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم عنوان کرد: اتاق بارزگانی مشترک بین دو کشور عراق و ایران در این زمان جز فعال ترین اتاق های اقتصادی در کشور محسوب می شود. و بسیاری از شرکت های مهم کشور نیز در این اتاق حضور فعال دارند این مسئله اهمییت فعالیت های صورت گرفته را به خوبی نشان می دهد.

وی افزود: به طور حتم آینده مشترک دفتر نمایندگی این اتاق در استان خوزستان را باید به فال نیک گرفت. آینده این دفتر نمایندگی بسیار روشن خواهد بود.

مهرداد نیکو معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز با حضور در این مراسم اظهار کرد: افتتاح نخستین دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی مشترک بین دو کشور ایران و عراق در خوزستان می تواند نقش مهم و اساسی در تسهیل امور و بهبود وضعیت اقتصادی بین این دو کشور ایفا کند. اتاق بازرگانی اهواز باید بتواند از این ظرفیت فراهم شده نهایت بهره را ببرد.

در این مراسم همچنین علی حموله طرفی عضو اتاق بارزگانی اهواز به عنوان نماینده اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در استان خوزستان معرفی شد