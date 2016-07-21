درگیری با قاچاقچیان در کرمان/ ۱/۵ تن تریاک به آتش کشیده شد

امیر سید علی مهرابی معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات درگیری با قاچاقچیان در جنوب شرق کشور اظهار داشت: در درگیری عصر امروز که بین هوانیروز و ناجا با قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه کرمان صورت گرفت ۴ خودروی متعلق به قاچاقچیان به آتش کشیده شد.

وی افزود: در گشت زنی بالگردهای هوانیروز در منطقه کویری کرمان یک ستون خودرویی دیده شد که بلافاصله توسط بالگردها مورد هدف قرار گرفتند و در ابتدا ۳ خودرو با سرنشینانشان و مواد مخدر موجود در آنها در آتش سوختند.

امیر مهرابی ادامه داد: بالگردهای هوانیروز با راکت و تیربار ۲۰ میلیمتری در نهایت هر چهار خودرو را به همراه سرنشینان و ۵/۱ تن تریاک به آتش کشیدند و این عملیات با همکاری هوانیروز و مرزبانی ناجا با موفقیت در منطقه کرمان به پایان رسید.

گفتنی است این عملیات در منطقه شهداد یعنی عمق ۱۵۰ کیلومتری کویر صورت گرفته است.