  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۱ تیر ۱۳۹۵، ۲۳:۴۲

معاون عملیات نزاجا به مهر خبر داد:

درگیری با قاچاقچیان در کرمان/ ۱/۵ تن تریاک به آتش کشیده شد

درگیری با قاچاقچیان در کرمان/ ۱/۵ تن تریاک به آتش کشیده شد

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش گفت: در درگیری عصر امروز که بین هوانیروز و ناجا با قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه کرمان صورت گرفت ۴ خودروی متعلق به قاچاقچیان به آتش کشیده شد.

امیر سید علی مهرابی معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات درگیری با قاچاقچیان در جنوب شرق کشور اظهار داشت: در درگیری عصر امروز که بین هوانیروز و ناجا با قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه کرمان صورت گرفت ۴ خودروی متعلق به قاچاقچیان به آتش کشیده شد.

وی افزود: در گشت زنی بالگردهای هوانیروز در منطقه کویری کرمان یک ستون خودرویی دیده شد که بلافاصله توسط بالگردها مورد هدف قرار گرفتند و در ابتدا ۳ خودرو با سرنشینانشان و مواد مخدر موجود در آنها در آتش سوختند.

امیر مهرابی ادامه داد: بالگردهای هوانیروز با راکت و تیربار ۲۰ میلیمتری در نهایت هر چهار خودرو را به همراه سرنشینان و ۵/۱ تن تریاک به آتش کشیدند و این عملیات با همکاری هوانیروز و مرزبانی ناجا با موفقیت در منطقه کرمان به پایان رسید.

گفتنی است این عملیات در منطقه شهداد یعنی عمق ۱۵۰ کیلومتری کویر صورت گرفته است.

کد مطلب 3720070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند شهدادی ۰۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشید می گویم به نیروهای جان بر کف ناجا وهوانیروز که با سوداگران مبارزه می کنند وما در شهداد با امنیت کامل بسر می بریم .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها