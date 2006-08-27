تيم ملي صبح سه شنبه به سئول مي رود/ رحمان رضايي ملي پوشان را همراهي نمي كند

مهدي مناجاتي سرپرست تيم ملي فتبال كشورمان با بيان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اطمينان حاصل شده كه تمامي 25 بازيكن دعوت شده به تيم ملي تا قبل از مصاف با كره جنوبي در تيم تمرينات حضور يابند. وحيد هاشميان نيز از اين قاعده مستثني نيست و بطور حتم تيم ملي را همراهي مي كند. هاشميان بازيكن تيم ملي است و بازي براي تيم كشورش بايد براي او افتخار باشد.

وي روز سه شنبه هفته جاري را موعد سفر تيم ملي فوتبال ايران به كره جنوبي عنوان كرد و افزود: 25 بازيكن ملي پوش راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه (هفتم شهريورماه) تهران را به مقصد سئول ترك مي كنند و يك روز پس از رويارويي با كره جنوبي ايران باز مي گردند. در اين بين رحمان رضايي به طور مستقيم راهي سئول خواهد شد تا در انجا به ملي پوشان ملحق شود.

تيم ملي فوتبال ايران روز شنبه يازدهم شهريورماه در سومين خود در مرحله مقدماتي جام ملتهاي آسيا در سئول با كره جنوبي بازي مي كند.