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۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۱

وزیر ورزش دستور رسیدگی به وضعیت مولایی را صادر کرد

وزیر ورزش دستور رسیدگی به وضعیت مولایی را صادر کرد

طبق دستور وزیر وزرش ، اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و فدراسیون پزشکی ورزشی پیگیر مراحل روند درمانی بهادر مولایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گرشاسبی مدیر کل حوزه وزارتی و مشاور وزیر ورزش و جوانان در با تایید این خبر گفت : بعد از سانحه رانندگی که برای بهادر مولایی قهرمان سنگین وزن وزنه برداری ایران پیش آمد، محمود گودرزی دستور پیگیری داد و مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تمامی مراحل روند درمان بهادر مولایی را دنبال می کنند.

وی گفت: بدین ترتیب حسین زادگان مدیر کل ورزش و جوانان استان و نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با دستور وزیر ورزش و جوانان پیگیر مراحل درمان هستند تا به امید خدا شاهد بهبودی کامل بهادر مولایی باشیم.

کد مطلب 3720126

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    نظرات

    • فرهنگی ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      پیشگیری قبل از درمان بهتر بود

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