وزیر ورزش دستور رسیدگی به وضعیت مولایی را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گرشاسبی مدیر کل حوزه وزارتی و مشاور وزیر ورزش و جوانان در با تایید این خبر گفت : بعد از سانحه رانندگی که برای بهادر مولایی قهرمان سنگین وزن وزنه برداری ایران پیش آمد، محمود گودرزی دستور پیگیری داد و مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تمامی مراحل روند درمان بهادر مولایی را دنبال می کنند.

وی گفت: بدین ترتیب حسین زادگان مدیر کل ورزش و جوانان استان و نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با دستور وزیر ورزش و جوانان پیگیر مراحل درمان هستند تا به امید خدا شاهد بهبودی کامل بهادر مولایی باشیم.