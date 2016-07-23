به گزارش خبرگزاری مهر، الهیات استدلالی و عدالت در تفکر معاصر اسلام: مورد سعید نورسی، نوشته ابراهیم ام؛ به بررسی الهیات و فلسفه دانشمند و الهیدان برجسته مسلمان بدیع‌الزمان سعید نورسی (وفات ۱۹۶۰) می‌پردازد.

نورسی به زبان ترکی عثمانی و عربی می‌نوشت و زندگی و تفکر او بازتاب گذر ترکیه مدرن از یک امپراطوری به یک جمهوری سکولار می‌باشد. مقالات این کتاب مسیر جدیدی را بر روی دو بعد از تفکر نورسی می‌گشایند: تئودیسی و عدالت.

الهیدانان کلاسیک مسلمان این دو مسئله‌ مهم را مورد بررسی قرار داده‌اند با این حال باید بحث‌های معاصر در ارتباط با این مسائل را در بافت دگرگونی های اجتماعی و سیاسی رادیکال ترکیه معاصر بررسی نمود. نورسی این مسائل را در ارتباط با توسعه‌ دولت و جامعه و بحران اسلام در دولت-ملت سکولار معاصر مورد کاوش قرار می‌دهد.

کتاب الهیات استدلالی و عدالت در تفکر معاصر اسلام: مورد سعید نورسی، نوشته ابو ربیع، انگلیس، فارنهایم، توسط انتشارات راتلج، در ۲۶۸ صفحه در سال (۲۰۱۰) منتشر شد.