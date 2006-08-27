غرب بايد با ملاحظه بيشتري با موضوع هسته اي ايران تعامل كند / واشنگتن احتمالا در شوراي امنيت تحت فشارهاي زيادي قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه اتريشي وينرسايتونگ با بيان اينكه به نظرمي رسد كه غرب در واكنش به پاسخ ايران به بسته پيشنهادي مطرح شده، موضع متعادلي را در پيش گرفته ، نوشت : اين احتمال وجود دارد كه واشنگتن در مناقشه هسته اي ايران براي جلوگيري از انزوا، در شوراي امنيت سازمان ملل تحت فشارهاي زيادي قرار گيرد .

اين روزنامه در ادامه نوشت : اين در حالي است كه درحال حاضر لحن فرانسه نيز به اعمال تحريم عليه ايران نزديكتر شده است .

درحالي كه " فيليپ دوست بلازي " وزير امورخارجه فرانسه معتقد است باب گفتگو با ايران باز مي ماند ، " ژاك شيراك " رئيس جمهوري اين كشور به در پيش گرفتن سياستهاي محتاطانه عقيده دارد .

وينر سايتونگ در بخش ديگري تصريح كرد : اتحاديه اروپا به هيچ وجه خواهان قطع گفتگو با ايران نبوده و به عكس بر تداوم آن اصرار دارد. اينگونه به نظر مي رسد كه اروپا بايد براي جلوگيري از هرگونه تنش احتمالي دوباره در منطقه با ملاحظه بيشتري با موضوع هسته اي ايران برخورد كرده و در قبال آن تصميم گيري كند .

اين درحالي است كه سازمان ملل در قطعنامه تصويب شده خود بر لزوم توقف غني سازي اورانيوم ايران تاكيد كرده است، اما ايران تاكنون اين پيشنهاد را رد كرده است .

از سوي ديگر "محمد خاتمي" رئيس جمهوري سابق ايران در آخرين سخنراني خود كه در دانشگاه سازمان ملل در ژاپن ايراد كرد با هشدارنسبت به فشارهاي بين المللي عليه اين كشور اظهار داشت : افزايش فشارعليه ايران، خاورميانه را با بحران ديگري روبرو مي كند.