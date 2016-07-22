پیش کنگره امام شافعی شهریورماه در سروآباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری سروآباد، علی مفاخری در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پیش کنگره امام شافعی در شهرستان سروآباد اظهار داشت: کنگره اصلی امام شافعی بعد از پیش کنگره شهرستان سروآباد مهر ماه امسال در سنندج برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه والای امام شافعی نزد همه مذاهب اسلامی و شاخه های مختلف مذاهب اهل سنت گفت : کنگره امام شافعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار است که در استان کردستان برگزار می شود و همه مدیران و مسئولان باید در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر این پیش کنگره همت و تلاش کنند.

فرماندارسروآباد تصریح کرد: به منظور برگزاری باشکوه و منظم پیش کنگره امام شافعی در سروآباد چهار کمیته شامل کمیته های علمی، کمیته مالی و پشتیبانی، کمیته اجرایی و تبلیغات و کمیته امنیتی تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: کمیته علمی بر عهده آموزش و پرورش این شهرستان است که مقالات علمی را جمع آوری و پس از تایید و رای نهایی داوران، مقالات برتر به پیش کنگره راه پیدا خواهند کرد.

مفاخری دبیری کمیته اجرایی و تبلیغات را بر عهده مرکز بزرگ اسلامی، دبیری کمیته مالی و پشتیبانی و همچنین کمیته امنیتی را بر عهده فرمانداری این شهرستان عنوان کرد و بر لزوم هماهنگی بیشتر تمامی ادارات شهرستانی با دبیران این کمیته ها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در این پیش کنگره مهمانانی از داخل و خارج کشور حضور خواهند داشت، گفت: برای اسکان و پذیرایی از مهمانان تدابیر لازم اندیشیده شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

مفاخری به مهمترین برنامه های پیش کنگره اشاره کرد و گفت: تجلیل از روحانیون شهید شهرستان، تجلیل از مقالات علمی پیش کنگره، تجلیل از خانواده های معظم شهدا و تجلیل از حافظان قرآن کریم از مهمترین برنامه های پیش کنگره امام شافعی در شهرستان سروآباد است.

فرماندار سروآباد در خاتمه به اهمیت برگزاری این پیش کنگره در استان کردستان اشاره کرد و گفت: ایجاد وحدت و اتحاد بیشتر بین مسلمانان به منظور مقابله با هجمه ها و توطئه های دشمنان از مهمترین اهداف برگزاری پیش کنگره امام شافعی در استان کردستان است .

امام جمعه سروآباد نیز در این نشست به جایگاه امام شافعی اشاره کرد و گفت: امام شافعی یکی از بزرگترین شخصیت های مهم دینی مسلمانان است که پیروان زیادی در سراسر جهان دارد.

حاج ماموستا سجادی بر لزوم برگزاری پیش کنگره امام شافعی تاکید کرد و افزود: پیش کنگره امام شافعی در راستای تقویت بیشتر اتحاد و وحدت مسلمانان جهان بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: امروز دشمنان با انواع برنامه های مخرب و توطئه های شوم در پی ضربه زدن به اتحاد مسلمانان و کم رنگ کردن اعتقادات دینی آنها هستند و برگزاری اینگونه پیش کنگره ها می تواند نقشه های آنها را خنثی کند.