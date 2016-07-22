بانوان مریوانی با نقش ورزش در سلامت آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری مریوان، این همایش یک روزه با شرکت تعداد زیادی از بانون مریوانی توسط کمیسیون بانوان فرمانداری این شهرستان و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان برگزار شد.

مشاور فرماندار مریوان در امور بانوان در حاشیه این همایش گفت: این همایش در راستای اجرای طرح گسترش و توسعه ورزش و سلامت زنان در این شهرستان، برگزار شد.

گلاویژ مبارکشاهی افزود: این همایش شامل چهار محور سرطان‌های رایج زنان، نابسامانی خانواده و اعتیاد زنان، تغذیه و سلامت میان‌سالان و ورزش و نقش آن در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بود.

وی با اشاره به استقبال خوب بانوان این شهرستان از همایش ورزش و سلامت بانوان اظهار کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی در روشنگری بانوان و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش بسزایی ایفا می‌کند.