بحرینی ها بر اقامه نماز در مسجد امام صادق(ع) اصرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نظامیان رژیم بحرین مستقر در اطراف منطقه الدراز به بحرینی هایی که در حال حرکت برای برپایی نماز جمعه در مسجد امام صادق(ع) در این منطقه هستند اعلام کرده اند که اقامه نماز در این مسجد ممنوع است.

منابع بحرینی گزارش دادند که با وجود این تهدید نظامیان رژیم بحرین، نمازگزاران همچنان در حال حرکت با پای پیاده به سوی مسجد امام صادق(ع) برای برپایی نماز جمعه هستند.

شایان ذکر است که از زمانی که رژیم بحرین تصمیم به سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم گرفته است، محل سکونت وی در منطقه الدراز شاهد حضور تحصن کنندگان در حمایت از این روحانی مشهور بحرینی است. نظامیان رژیم بحرین چند روز قبل قصد یورش به این منطقه را داشتند که با فریادهای تکبیر تحصن کنندگان مجبور به عقب نشینی شدند.