گمارده سياسي آمريكا در عراق به واشنگتن فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، برمر به همين دليل نشست مهم امروز خود با نخست وزير لهستان را كه در حال ديدار از عراق است لغو كرد.

برمر در ديدار با بوش موضوع تغييراستراتژي آمريكا را در جهت افزايش استفاده از نيروي نظامي براي مقابله با عوامل حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي در عراق مطرح خواهد كرد .

درهمين حال ريكاردو سانچز فرمانده نظاميان آمريكايي درعراق امروز ضمن اعتراف به افزايش حملات عليه نظاميان آمريكايي گفت روزانه قريب به 30 عمليات عليه نظاميان آمريكا درعراق صورت مي گيرد.

گفتني است افزايش اين حملات كه با افزايش خسارات و تلفات در ميان نظاميان آمريكايي همراه است تاثيرات منفي زيادي را در ميزان محبوبيت مردمي بوش گذاشته است .

برمر در سفر به آمريكا همچنين امكان سرعت بخشيدن به تدوين قانون اساسي جديد عراق را مورد بحث خواهد گذاشت .

اين درحالي است كه برخي منابع از اعمال فشار واشنگتن بر شوراي حكومت انتقالي عراق براي تدوين هر چه سريعتر قانون اساسي خبر مي دهند.