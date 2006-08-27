همسايگان عراق به همراه مصر و بحرين پروتكل همكاري امنيتي امضا مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه "عكاظ" چاپ عربستان، اين نشست يك روزه در سطح وزيران كشور، بيست و پنجم ماه سپتامبر(3 مهر) به رياست امير نايف به عبدالعزيز وزير كشورعربستان در جده برگزار خواهد شد و وزراي كشورهمسايگان عراق به همراه مصر و بحرين پروتكل همكاري براي تقويت مبارزه با تروريسم و جنايت هاي سازمان يافته امضا خواهند كرد.

كشورهاي شركت كننده شامل ايران؛ سوريه؛ كويت، تركيه، اردن، بحرين، عربستان، مصر و عراق هستند.

عكاظ افزود: اين سومين نشست وزيران كشورهمسايگان عراق است؛ اولين نشست آنها در اواخر سال 2004ميلادي در تهران و دومين نشست در نيمه سال گذشته ميلادي در تركيه برگزار شد.

وزيران كشورهمسايه عراق در اولين نشست در تهران خواستار همكاري منطقه اي وسيع تري براي ممانعت از نفوذ جنگجويان به عراق شده و بر حاكميت عراق و استقلال سياسي و يكپارچگي ارضي اين كشور تاكيد كردند و برخوداري از امنيت و ثبات را حل مردم عراق دانستند.

در اين نشست همچنين اقدام هاي تروريستي و تخريب اماكن مذهبي محكوم و بر ضرورت تبادل اطلاعات براي نظارت بر مرزها تاكيد شد.

وزيران كشور همسايه عراق دربيانيه پاياني خود در نشست تركيه نيز يك استراتژي امنيتي را براي مهار تروريسم در عراق از طريق اتخاذ تدابير مشخص و لازم براي ممانعت از سوء استفاده گروههاي تروريستي از خاك اين كشورها به عنوان پايگاه براي خود يا حتي جذب نيرو، آموزش و پشيتياني مالي آنها براي اقدام هاي تروريستي ضد ديگر كشورها تصويب كردند.

اين نشست همچنين بر اهميت همكاري همه جانبه براي اجرايي كردن اين تدابير به هدف دستيابي به ريشه كني و خشكاندن منابع تروريسم و تصميم در توسعه همكاري براي نظارت امنيتي بر مرزها با عراق تاكيد كرد.