فرهنگ زیرساخت نظام اسلامی است/ شاهرود نیازمند برنامه مدون

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی پیش از ظهر آدینه در جلسه شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، درباره اهمیت فرهنگ در نظام اسلامی، بیان داشت: هر نظامی دارای یک محوریت است که از این حیث نظام مقدس جمهوری اسلامی از لحاظ ساختار تشکیلاتی حکومت در جهان منحصر به فرد و بر محوریت اسلام و فرهنگی بنا شده که نشات گرفته از باورها، اندیشه ها، آداب و رسوم و اعتقادات ما است.

وی افزود: ما در نظامی واقع شده ایم که محوریت و زیربنای آن فرهنگ است و این امر باید حوزه های سه گانه و بخش های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ را در زیر لوای خود قرار دهد و همه امور در اختیار فرهنگ یک کشور باشد.

دیدگاه فرهنگی رهبری سرلوحه امور باشد

عضو خانه ملت همچنین گفت: در کشورهای دیگر بعضا مشاهده می شود که تصمیم اقتصادی، طرح کلان اقتصادی، سیاست اجتماعی، سیاست داخلی و خارجی به دلیل عدم وجود فرهنگ با جامعه تناسب ندارد.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند، من به شیطان بزرگ آمریکا اعتماد ندارم چراکه با گذشت یک سال از برجام هنوز به خواسته های خودمان نرسیدیم، بیان داشت: نگاه فرهنگی بیانگر آن است که باید غنی سازی را داشته باشیم چراکه در قله علم قرار داریم و اگر آن را رها کنیم باورها به ویژه در نسل جوان لطمه دیده و از بین می رود که به فرموده رهبری ما باید به گونه ای عمل کنیم که باورهای جوانان تقویت شود.

وی با بیان اینکه معظم له حتی در امر انرژی هسته ای نیز دیدگاه فرهنگی داشتند و این باید سرلوحه امور ما مسئولان باشد، افزود: محوریت فرهنگ و سایه انداختن فرهنگ بر حوزه اقتصاد گواه آن است که هر حوزه ای که امروز مشغول به فعالیت است باید در زیر لوای فرهنگ باشد و جامعه ای که در آن موفق وارد عرصه نشده، نمی تواند باورهای خود را با حوزه فرهنگ تطبیق دهد چرا که این حوزه بسیار وسیع و مانند اکسیژن است که ما لحظه ای بدون آن نمی توانیم ادامه حیات دهیم و باید در همه جا هر تصمیم و حرکتی که انجام می دهیم فرهنگ را به عنوان شاهد و ناظر بدانیم.

نگاه فرهنگی در همه ابعاد اشاعه پیدا کند

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس دهم همچنین گفت: نگاه فرهنگی باید در قوانین جمهوری اسلامی، چشم انداز نظام، توسعه پنج ساله و بودجه سالانه و همه ابعاد سیاسی اقتصادی کشور و همه نهادها نمود پیدا کند.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش و با اشاره به تودیع و معارفه امام جمعه سابق و جدید شاهرود، بیان داشت: در حوزه شهرستانی محوریت فرهنگی در ائمه جمعه است و به تعبیر مقام معظم رهبری امامان جمعه و جایگاه نماز به عنوان قرارگاه فرهنگی باید تعبیر و تفسیر شود به گونه ای که همه امور متاثر از این قرارگاه باشد.

وی افزود: مرجعیت، روحانیت و رهبری از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و قابل حذف نیست چرا که نظام مقدس جمهوری اسلامی متصل به روحانیت است و اگر از این مسیر خارج شود نمی توان گفت که در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و در شهرستان هر کاری که انجام می دهیم باید پیوست فرهنگی ضمیمه هر طرح باشد به گونه ای که صنعت، آبرسانی توسعه فرودگاه، گردشگری و ... باید در راس آن نگاه فرهنگی باشد از سوی دیگر باید دانست که همه طرح هایی که در جامعه صورت می گیرد باید همه تبعات مثبت و منفی آن مورد ارزیابی و بررسی واقع شود چرا که پایه گذاری این امور بر این مبنا است که باورهای جوانان تقویت شود.

جایگاه نماز جمعه رفیع ترین درجات است

نماینده شاهرود و میامی در مجلس دهم با بیان اینکه جایگاه امام جمعه و نماز جمعه به عنوان محوریت و مرجعیت فرهنگی در شهرستان ها شناخته شده و این امر در همه امور باید مد نظر قرار گیرد، گفت: در یک دهه گذشته امام جمعه پیشین شهرستان حجت الاسلام ترابی در این گام ایفای نقش کرده و با محوریت فرهنگی در این راستا با ایجاد وفاق نسبی که ایجاد شده بود گام بر میداشت و این کار فرهنگی را در رشدی که در تشکل های دینی، مذهبی و قرآنی به وضوح داشتیم قابل رویت است.

حسینی بیان داشت: در جایگاهی که نفوذ دشمن را در منطقه احساس می کنید محوریت فرهنگی می تواند مانعی از ورود دشمن طلقی شود و ائمه جمعه شهرستان به وضوح این حساسیت را درک کرده اند.

وی با یادآوری اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری «شاهرود شهر معلمان دین و اخلاق است»، تصریح کرد: چرا که این خطه روحانیان و علمایی را پرورش داده که امروز در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر از بزرگان این شهر عضو هستند و ما به دنبال آن هستیم که با ایجاد رونق و وفاق و همدلی پشتوانه استواری بر پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی باشیم و این امر زمانی محقق خواهد شد که همه دستگاه های اجرایی و روحانیت در این امر یاری کنند تا پیشرفت، هم افزایی و شرایط مطلوب شهر در این راستا محقق شود.