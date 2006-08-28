فعاليت نهادهاي موازي با سازمان نظام روان شناسي و مشاوره حذف مي شود

دكتر محمود دژكام در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: با توجه به تصويب ماده 24 از قانون سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور در ارديبهشت 82 ، از آن پس هر سازماني كه فعاليتي موازي با اين سازمان انجام دهد بايد فعاليت هاي موازي و مغاير با اهداف سازمان نظام مشاوره حذف شود.

وي گفت: منفك شدن حيطه اختيارات سازمان هاي موازي كار با سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور همواره در دستور كار مسئولان مربوطه قرار داشته اما هنوز اقدام موثر و مثبتي در اين زمينه انجام نشده و همين امر ما را در رسيدن به برخي اهداف سازمان با مشكل مواجه ساخته است.

دژكام يادآور شد: صدور مجوز فعاليت مراكز مشاوره و روان شناسي از سوي بهزيستي ، سازمان ملي جوانان و ساير مراجع مانند آموزش و پرورش ، مهم ترين معضل در اين بخش بوده كه تا پايان شهريور ماه مشكلات در اين زمينه با سازمان هاي مذكور مرتفع خواهد شد. چرا كه حيطه اختيارات آنها محدود و در برخي موارد از جمله صدور پروانه فعاليت مراكز مشاوره حذف خواهد شد. البته در اين زمينه نبود آئين نامه رسيدگي به تخلفات صنفي در سازمان نيز مزيد بر علت بوده است.

رئيس كميسيون روان شناسي باليني سازمان نظام روان شناسي و مشاوره از به تصويب رسيدن آئين نامه مذكور تا پايان اين ماه خبر داد و گفت: تدوين اين آئين نامه نيازمند انجام ساعات كار كارشناسي و ارزيابي جوانب مختلف اعم از روان شناسي و حقوقي بود كه قرار است تا پايان شهريور امسال به تصويب شوراي مركزي سازمان برسد.

به گفته دژكام ، اهداف اين آئين نامه انضباطي بيشتر متوجه وظايف مراكز روان شناسي و مشاوره و تخلفات غير قانوني برخي از آنها است.

وي اضافه كرد: متقاضيان اخذ مجوز تاييد از سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور اگر تا پايان شهريور ماه براي تاييديه آغاز فعاليت يا استمرار فعاليت قبلي خود اقدام كنند ، در ليست صدور اين مجوز قرار داده خواهند شد. در غير اين صورت بر اساس ماده 24 اساسنامه اين سازمان ، فعاليت آنها متوقف و پروانه فعاليت آن باطل خواهد شد.

دژكام تصريح كرد: همچنين متقاضياني كه شرايط كسب مجوز تاييد از اين سازمان را براي شروع و يا ادامه فعاليت مراكز مشاوره و روانشناسي خود ندارند ، براي احراز شرايط عضويت و ارايه مجوز تاييد تا پايان سال 87 فرصت دارند.

وي با اشاره به فعاليت هاي اين سازمان خاطر نشان كرد: اعضايي كه سازمان نظام روان شناسي و مشاوره را تشكيل مي دهند بدنه وسيعي از روان شناسان و مشاوراني هستند كه به مهارت ها و دانشي مجهز هستند كه مستقيما با بهداشت رواني افراد جامعه و گروه ها خاص ارتباط دارند. لذا ، به همان نسبت به اين اعضا مي توانند به ارتقاي سطح بهداشت رواني جامعه كمك كنند، جامعه نيز مي بايست از اين نيرو بهره كافي را ببرد.

دژكام در پايان از مسئولان مرتبط با امر مشاوره و روان شناسي در كشور خواست تا نسبت به فراهم آوردن بسترهاي لازم براي ورود خدمات مشاوره به بطن جامعه و بهره گيري افراد جامعه تصميمات موثري اتخاذ و پيگيري و نظارت جدي تري بر اجراي صحيح آنها داشته باشند.