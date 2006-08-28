قلعه نويي صدرصد بازيكنان شهرستاني را زير نظر دارد/ به خاطر مايلي كهن ماندم

سيد محمد علوي مدافع تيم فوتبال فولاد خوزستان ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار مهر گفت: جهت پاره اي از مشكلات كه از آن جمله مي توان به اختلاف نظر با نناد نيكولويچ (سرمربي اسبق تيم فولاد خوزستان ) اشاره كرد تصميم به جدايي از اين تيم گرفتم اما حضورمايلي كهن و تغييرات كادر فني باعث شد از خواسته ام منصرف شده و كماكان در خدمت تيم فولاد باشم.

وي افزود: فصل گذشته مهمترين مشكلم با سرمربي تيم بود و با آمدن مايلي كهن اين مسئله برطرف شده و بدون دغدغه مي توانم براي فولاد بازي كنم. آن هم براي تيمي كه تصور مي كنم براي من هنوز هم جاي پيشرفت دارد.

علوي با ابراز اميدواري از بازگشت مجددا به تيم ملي خاطر نشان كرد: من از همين تيم فولاد خوزستان به تيم ملي رسيدم و بي شك دوباره اين راه را طي كرده و ملي پوش مي شوم. تيم ملي براي همه است و قلعه نويي اين نكته را با دعوت از بهترين هاي تيمها به اثبات رسانده است.

وي ادامه داد: اگر برانكو تا 50 درصد به بازيكنان شهرستاني توجه داشت قلعه نويي صد درصد كار آنها را زير نظر دارد و در دعوت از برترين هايشان درنگ نمي كند. من هم اميدوارم با جلب نظر وي پيراهن تيم ملي را به دست آورم و بازيكن ثابت اين تيم شوم.