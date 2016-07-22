  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

به دنبال اعلام «حالت فوق العاده» از سوی دولت اردوغان؛

فرانسه از روی کارآمدن یک رژیم استبدادی در ترکیه ابراز نگرانی کرد

فرانسه از روی کارآمدن یک رژیم استبدادی در ترکیه ابراز نگرانی کرد

وزیر امور خارجه فرانسه برقراری «حالت فوق العاده» در ترکیه را حرکت به سمت استبداد و فاصله گرفتن از اصول بنیادی اتحادیه اروپا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه در نشست «مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک» در شهر واشنگتن دی سی آمریکا گفت که برقراری «حالت فوق العاده» در ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور، به منزله حرکت به سمت استبداد و دور شدن آنکارا از اصول بنیادین اتحادیه اروپا است.

وزیر امور خارجه فرانسه با اذعان به اینکه نگرانی وی به مذاق دولت ترکیه خوش نخواهد آمد، گفت که خطر بالقوه در دوران پساکودتا در ترکیه آنست که دولت این کشور از آنچه که رخ داد برای برپایی یک رژیم استبدادی بهره گیرد.

گفتنی است که به دنبال کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه در ترکیه، تاکنون حدود ده هزار نفر در این کشور دستگیر و دهها هزار نفر از جمله قضات، کارمندان دولت و معلمان از کار  برکنار شده اند.

روز پنج شنبه نیز رئیس جمهور ترکیه با اعلام سه ماه «حالت فوق العاده» در این کشور قدرت و اختیارات لازم برای تصویب قوانین جدید بر پایه حکم دولتی و در نتیجه دور زدن پارلمان ملی را بدست آورد.

در نشست اخیر وزرای خارجه اتحادیه اروپا و «جان کری» وزیر خارجه آمریکا، آیرو اظهار داشت که همگان با «ضرورت بیان حقایق مشخص» موافق هستند. وی همچنین گفت که وقایع روزهای اخیر ترکیه را از مسیر عضویت در اتحادیه اروپا دور خواهد کرد.

این درحالیست که ترکیه از سالها پیش روند مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرده است.

کد مطلب 3720382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها