فرانسه از روی کارآمدن یک رژیم استبدادی در ترکیه ابراز نگرانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه در نشست «مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک» در شهر واشنگتن دی سی آمریکا گفت که برقراری «حالت فوق العاده» در ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور، به منزله حرکت به سمت استبداد و دور شدن آنکارا از اصول بنیادین اتحادیه اروپا است.

وزیر امور خارجه فرانسه با اذعان به اینکه نگرانی وی به مذاق دولت ترکیه خوش نخواهد آمد، گفت که خطر بالقوه در دوران پساکودتا در ترکیه آنست که دولت این کشور از آنچه که رخ داد برای برپایی یک رژیم استبدادی بهره گیرد.

گفتنی است که به دنبال کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه در ترکیه، تاکنون حدود ده هزار نفر در این کشور دستگیر و دهها هزار نفر از جمله قضات، کارمندان دولت و معلمان از کار برکنار شده اند.

روز پنج شنبه نیز رئیس جمهور ترکیه با اعلام سه ماه «حالت فوق العاده» در این کشور قدرت و اختیارات لازم برای تصویب قوانین جدید بر پایه حکم دولتی و در نتیجه دور زدن پارلمان ملی را بدست آورد.

در نشست اخیر وزرای خارجه اتحادیه اروپا و «جان کری» وزیر خارجه آمریکا، آیرو اظهار داشت که همگان با «ضرورت بیان حقایق مشخص» موافق هستند. وی همچنین گفت که وقایع روزهای اخیر ترکیه را از مسیر عضویت در اتحادیه اروپا دور خواهد کرد.

این درحالیست که ترکیه از سالها پیش روند مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرده است.