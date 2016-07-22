آمریکا به تعهدات خود پایبند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه گرداندن کشور توسط نفت باعث ایجاد یک اقتصاد بیمار و وابسته به نفت شده است، افزود: درآمدهای نفتی منابع مالی ناپایداری محسوب می شوند که نمی توان برای تامین مالی کشور در آینده اعتمادی به آن داشت.

وی ادامه داد: خیلی از دولت ها ۱۰۰ درصد توان خود را از مالیات مردم به دست می آورند و برخی دیگر ۷۰ درصد مالیات و ۳۰ درصد دیگر توان منابع ملی آن کشور است.

خاتمی تاکید کرد: مالیات یک تکلیف و فریضه الهی است و مالیات حق مردم است و گرفتن مالیات و یا ادای آن یک وظیفه است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت برخورد با حقوق های نجومی گفت: مساله حقوق های نجومی و متهم کردن مسئولین هجوم به ارزش ها است.

خاتمی افزود: در زمینه حقوق های نجومی افرادی استثنا حقوق مردم را زیر سوال می برند و از جایگاه خود سوء استفاده می کنند این در حالی است که بیشتر مسئولین ما افرادی پاکدست هستند.

وی ادامه داد : عزل و برکناری مسئولین متخطی و مساله بازگردان آنچه که از مالیات خارج شده هنوز به قوت خود پابر جاست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: عملکرد آمریکا در خصوص برجام نشان دهنده پایبند نبودن این دولت مستکبر به تعهداتش است.

خاتمی افزود: دشمن دشمن است و آمریکا همیشه نسبت به جمهوری اسلامی بد عهد بوده است و بحث برجام و مذاکرات آن با توجه به اینکه ما در چهارمین دور مذاکرات هستیم یک قضیه پیچیده است. چون ما یک تجربه مذاکرات را داریم و همواره جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل کرده است در حالیکه آمریکا بد عهد بوده است . جمهوری اسلامی ایران باید در این زمینه همواره هشیار باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به روز کار آفرینی و فنی و حرفه ای گفت: آموزش های عالی در سطح کشور رشد داشته اند اما افراد تحصیل کرده با داشتن مدارک، فن و یا حرفه ای را یاد نگرفته اند.

خاتمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم آموزش مهارت های فنی به دانشگاهیان برای آماده سازی آنان به منظور ورود به بازار کار تاکید کرده اند، افزود: بحث تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و یا مراکزی که در ارتباط با یادگیری حرفه یا فنی هستند جدی گرفته شود.

وی با اشاره به ۱۷ شوال و روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای ادامه داد :این روز ، روزی است که امام عل(ع) در جنگ خندق جنگید و پیامبر(ص) در خصوص او چنین فرمود که تمام اسلام در برابر تمام کفر می جنگد.

خاتمی ادامه داد : ورزش زورخانه ای روح فتوت و جوانمردی را به جوانان و جامعه تزریق می کند و بهتر است مسئولین به این ورزش توجه بیشتری داشته باشند.