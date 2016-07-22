اعزام تیم والیبال بانوان استان مرکزی به مسابقات انتخابی تیم ملی

اعظم السادات میری روشن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاری مسابقات انتخابی استان مرکزی با هدف شناخت نفرات برتر و چینش تیم برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور، نفرات برگزیده طی چند دوره اردو، برای حضور در مسابقات آماده شدند.

وی اظهار داشت: تیم والیبال نوجوانان بانوان استان مرکزی با ترکیب بهاره نعمتی، ساغر پیرجمالی، الیکا دهداری، اسرا ورمزیاری، زهراکریمی، نسترن ابراهیم زاده، صدف فتحی، یگانه یوسفی اصل، تهمینه عابد و لیدا گل تپه، به مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور اعزام شدند.

نایب رئیس هیات والیبال استان مرکزی افزود: همچنین مریم قاسمی و محبوبه کمانی به عنوان مربی و کمک مربی و مریم ایزدی به عنوان سرپرست تیم والیبال نوجوانان را همراهی می کنند.

گفتنی است این مسابقات از دوم مردادماه جاری به میزبانی کاشان آغاز شده و به مدت چهار روز ادامه دارد.