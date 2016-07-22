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۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۱۱

بخشدار ویژه خارگ:

صیادان خارگ مشکلات زیادی دارند/ لزوم اصلاح موج‌شکن جزیره 

صیادان خارگ مشکلات زیادی دارند/ لزوم اصلاح موج‌شکن جزیره 

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ بر لزوم اصلاح موج‌شکن در این جزیره تاکید کرد و گفت: صیادان خارگ مشکلات زیادی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از اسکله صیادی جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمان حضور در جزیره خارگ یکی مسائل مهمی که پیگیر آن بودم بحث ساماندهی اسکله صیادی جزیره خارگ بوده است.

وی ادامه داد: مشکلات صیادان جزیره خارگ در بالاترین سطوح مدیرتی استان و حتی کشور به شخصه پیگیری کرده‌ام و مقرر شده در هفته جاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان به‌همراه معاونین خود به جزیره خارگ سفر کنند.

وی اضافه کرد: جامعه صیادی خارگ منتظر آغاز عملیات اجرایی اصلاح موج شکن در جزیره خارگ هستند که مدت زیادی از قول مسئولان مربوطه گذشته است؛ جامعه صیادی به‌ویژه صیادان خارگ قشری آسیب‌پذیر هستند و نیاز به حمایت و پشتیبانی همه جانبه مسئولان دارند.

بخشدار ویژه جزیره خارگ تصریح کرد: انشالله تا دو روز آینده یک پروژه به‌صورت کاملا جهادی بدون تامین اعتبار استانی با همکاری بعضی از نهادی مستقر در جزیره خارگ در محل اسکله صیادی به همت و هم‌فکری صیادان خارگ آغاز خواهیم کرد.

وی گفت: آگاهی کامل در ارتباط با شغل صیادی داریم که یکی از سخترین مشاغل است و متاسفانه این قشر با مشکلات زیادی در تمامی مسائل خود روبرو هستند.

کد مطلب 3720459

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