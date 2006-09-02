تلاش مستمر ورزشكاران در حال به ثمر رسيدن است/ به آينده اميدواريم

مهين فرهادي زاد نائب رئيس فدراسيون قايقراني درگفت وگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب گفت: نتايج درخور توجه تيمهاي ملي بانوان در دو مسابقه آبهاي آرام و كاناپولو درسطح آسيا و جهان نشان دهنده رشد اين ورزشكاران در سطح عالي تري است .

وي اظهارداشت: خوشبختانه عملكرد يك ساله گذشته ما شامل برگزاري اردوهاي مستمر، حضور مربيان خارجي و تهيه تجهيزات مدرن تر براي ورزشكاران و ايجاد يك فضاي خوب رقابتي باعث شده تا ما هم اكنون شاهد كسب عنوانهاي دوم و سومي درسطح آسيا و جهان ازطرف تيمهاي بانوان خود باشيم.

نائب رئيس فدراسيون قايقراني دراموربانوان با اظهاررضايت كامل ازوضعيت تيمهاي بانوان گفت: مطمئنا اگرهمين طور پيش برويم اين تيم ها شرايط بهتري را بدست مي آورند.

وي با اشاره به برگزاري اولين اردوي تيم ملي دراگون بت در بخش بانوان گفت: بعد ازبرگزاري موفقيت آميز مسابقات دراگون بت دركشور ارزيابي هاي خوبي درخصوص نقاط ضعف و قدرت تيمها انجام شد و بعداز گذشت حدود يك ماه كميته فني 24 ورزشكار را از ميان 70 ورزشكار انتخاب شده براي شركت در اولين اردوي تيم ملي دراگون بت معرفي كرده است.

وي با بيان اينكه از تمامي اين ورزشكاران تست هاي تخصصي گرفته شده است گفت: براي اطمينان از وضعيت اين ورزشكاران از تمامي اين نفرات تستهايي شامل پرس سينه، شناي سوئدي، دو250 متر، بارفيكس، سنجش قدرت بدني و غيره گرفته شده است.