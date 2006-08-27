لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران قابل اصلاح است

محمد دهقان در حاشيه جلسه علني امروز با اشاره به تجمع جمعي از جانبازان و ايثارگران تهراني در اعتراض به تصويب لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: اين لايحه موارد قانوني متفرقه گذشته را تجميع كرده و موارد خوب جديدي را در خود گنجانده كه ايثارگران به راحتي مي توانند از بخش اعظم حقوق خود اطلاع يافته و از آن برخوردار شوند.

وي حقوق مورد ايفاد ايثارگران و جانبازان در لايحه مذكور را در ابعاد مسكن، بهداشت و درمان، امور فرهنگي و ورزشي و رفاهي و همچنين تسهيلات اداري و استخدامي براي خانواده هاي ايثارگر و شاهد عنوان كرد و متذكر شد اين لايحه به خوبي مورد مطالعه معترضان قرارنگرفته و موجب سوء تفاهم آنها شده است.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هفتم با تاكيد بر اينكه در لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران موارد خوبي براي امر اشتغال ايثاگران پيش بيني شده، افزود: آنچه مورد ايراد برخي قرارگرفته مربوط به "حالت اشتغال جانبازان" است.

وي با بيان اينكه لايحه مذكور براي مدت 4 سال به طور آزمايشي اجرا مي شود، گفت: چنانچه موادي از لايحه نيازمند اصلاح باشد دولت مي تواند از طريق اصلاحيه و نمايندگان ملت مي توانند از طريق ارائه طرح پيشنهادي نسبت به اين مسئله مبادرت نمايند.

لازم به ذكر است، لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران براساس اصل 85 قانون اساسي بدون طرح در صحن علني نهاد قانونگذاري، در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.