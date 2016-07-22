موسیقی نشات گرفته از فرهنگ مردم مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر جمعه در آیین اختتامیه جشنواره موسیقی لیلم در ساری، با بیان اینکه سوز ساز نی به این دلیل است که می خواهد به اصل خویش بازگردد تصریح کرد: افلاطون نیز معتقد است موسیقی ناموس افلاکی است که روح به جهانیان می بخشد.

یونسی یادآور شد: انسان ناچار است برای بیان درونیات به موسیقی پناه برد و موسیقی مظهر هنر زبان دل است و آنجا که سخن از گفتن باز می ماند موسیقی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران تصریح کرد: موسیقی در فرهنگ مازندران نشات گرفته از روح و جان و فرهنگ مردم استان است و باید قدردان هنرمندان این رشته باشیم زیرا همه هنری که از هنرمندان ترواش می شود انسان را به خداوند بزرگ وصل می کند و باید از هنرمندان حمایت کرد.

یونسی با بیان اینکه بودجه فرهنگی و هنری مناسب نیست در عین حال تصریح کرد: میزان بودجه فرهنگی استان در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.

در این همایش از پیشکسوتان موسیقی مازندران تقدیر شد.