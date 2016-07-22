به گزارش خبرگزاری مهر، «سام آلاردایس» امروز جمعه با تصمیم اتحادیه فوتبال انگلستان هدایت «سه شیرها» را برای دو سال بر عهده گرفت.

مربی ساندرلند جایگزین «روی هاجسون» در تیم ملی انگلیس شده است.

وی پس از انتخاب در این سمت اظهار کرد: مربیگری تیم ملی انگلستان واقعا برای من افتخار بزرگی محسوب می شود. به ویژه اینکه خواسته همیشگی من برای هدایت این تیم بر کسی پوشیده نبود. برای من، این بهترین شغل در فوتبال انگلستان است.

آلاردایس افزود: من هرآنچه در توان دارم انجام خواهم داد تا بتوانم مردم و هواداران انگلستان را خوشحال کنم. بالاتر از همه اینها، ما باید همه مردم کشورمان را سرشار از غرور کنیم.

سرمربی تیم ملی انگلیس تصریح کرد: هدف اصلی من کسب نتایج مثبت با تیم ملی است. می دانم که ما بازیکنان با استعداد و متعهد بسیاری داریم و زمان آن برای ما فرا رسیده تا به نتیجه برسیم.