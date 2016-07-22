حفظ راه شهدا توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان شامگاه جمعه در دهمین یادواره ۱۳ شهید والامقام روستای تویه رودبار از توابع بخش مرکزی شهرستان دامغان به میزبانی مسجد این روستا با اشاره به جایگاه شامخ شهدا اظهار داشت: شهدای زنده هستند و شاهد اعمال، رفتار و کردار ما خواهند بود.

وی تصریح کرد: اگر مکتب ما ماندگار است و پس از ۳۸ سال پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل کفر جهانی می ایستیم و به موفقیت ها و دستاوردهای فراوانی نائل می شویم همه این ها به برکت خون پاک و مطهر شهدا است.

ملت ایران به دشمنان باج نمی دهد

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان با بیان اینکه به برکت خون پاک شهدا، اسلام و ارزش های دینی نهادینه شد، اضافه کرد: برگزاری یادواره شهدا برای تداعی، ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و مبانی دینی و اسلامی است.

حسینیان با اشاره به بحث تهاجم فرهنگی دشمنان بر علیه ملت ایران افزود: دشمنان هرگز در مقابل مردم ایران ساکت ننشستند و از راه های مختلف بر علیه ما برنامه دارند.

وی با تقدیر از خدمات سربازان گمنام امام زمان (عج) در خنثی سازی توطئه های دشمنان افزود: امروز همه ما مدیون جانفشانی و تلاش های شبانه روزی ایشان هستیم که با درایت، تیزبینی و هوشیاری کامل توطئه های دشمنان را رصد و به موقع با آنان مقابله می کنند.

امام جمعه دامغان گفت: جمهوری اسلامی ایران با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید، دو میلیون جانباز و هزاران آزاده سر افراز افتخار می کند که با تمام توان و قدرت در مقابل دشمنان می ایستد و به آنان باج نمی دهد و مانیز باید به خوبی از خون پاک شهدا پاسداری و حراست کنیم و میراث دار خوبی برای خون پاک شهدا باشیم.

شهدا راه و رسم زندگی کردن را به ما آموختند

یکی از راویان سیره شهدا نیز در این آئین با بیان اینکه شهدا، راه و رسم درست زندگی کردن را آموختند، افزود: برگزاری یادواره های شهدا تفکر و اندیشه جوانان و نوجوانان را تغییر می دهد.

حجت الاسلام سید محمد میرعلی اکبری با اشاره به بیانات مهم و ارزشمند مقام معظم رهبری در باب انقلابی ماندن افراد، اظهار داشت: کسانی که انقلابی مانده اند برنده اصلی هستند و باید بکوشیم که فرهنگ انقلابی ماندن در همه ما وجود داشته باشد.

شهرستان دامغان دارای ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۲۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سر افراز است.

روستای تویه رودبار از توابع بخش مرکزی و در ۷۵ کیلومتری شمال شهرستان دامغان واقع شده است.