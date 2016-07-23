کم خوری منجر به کاهش التهاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه مشترک محققان دانشگاه واشنگتن آمریکا و دانشگاه برسیا ایتالیا نشان می دهد افرادی که میزان کالری مصرفی روزانه شان را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می دهند به مدت ۲ سال از علائم التهاب مزمن شان کاهش می یابد.

درحالیکه مطالعات قبلی نشان داده بود رژیم دارای محدودیت کالری ممکن است برای سیستم ایمنی مضر باشد، مطالعه جدید نشان می دهد رژیم غذایی محدود شرکت کنندگان این تحقیق به سیستم ایمنی یا توانایی شان در مقابله با عفونت ها اسیب نرساند.

دکتر لوگی فونتانا، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «کاهش علائم التهاب از نشانه های داشتن سلامت بهتر است. چراکه التهاب در ابتلا به بیماری قلبی-عروقی، سرطان و افزایش سن نقش اثبات شده ای دارد.»

در این مطالعه ۲۲۰ فرد سالم شرکت داشتند که گروهی از آنان رژیم غذایی طبیعی خود را ادامه داده و گروه دیگر مجبور به کاهش روزانه ۲۵ درصد از کالری مصرفی شان شدند که پس از گذشت شش ماه از شروع مطالعه، مصرف کالری مصرفی آنان در روز به ۴۸۰ کالری کاهش پیدا کرد. همچنین این افراد با استفاده از مولتی ویتامین‌ها و مکمل‌های معدنی از بروز سوء تغذیه پیشگیری می کردند.

پس از گذشت دو سال مشاهده شد افرادی که رژیم غذایی محدود را دنبال کرده بودند با کاهش سطح نشانه ها و علائم التهابی روبرو شده و همچنین در واکنش این افراد به واکسن‌ها یا آسیب پذیری‌شان در برابر آلودگی‌ها تفاوتی مشاهده نشد.