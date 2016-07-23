طرح ولایت ساماندهی نیروهای ارزشی برای رسیدن به اهداف انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره طرح ولایت دانشجویی جمعه شب با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، ابوالحسن نایینی رئیس دانشگاه بین الملل و جمعی از دانشجویان ۴۸ دانشگاه استان قزوین در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شد.

آیت الله عابدینی در مراسم افتتاح هشتمین دوره طرح ولایت قزوین گفت: در نگاه دینی یک مفهوم جهاد اکبر و جهاد اصغر داریم که بزرگترین آن جهاد با نفس است که مقدمه سایر مبارزات و جهاد تلقی می شود.

وی افزود: اگر انسان بتواند با هوای نفس مبارزه کند قادر خواهد بود در مبارزات دیگر هم موفق شود و شهدای ما مصداق بارز انسانهایی هستند که جهاد اکبر را به نحو مطلوب عملی کردند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: در نظام دینی همواره انسانهای متقی احساس حضور در جهاد و جنگ را دارند و باید دانست جهاد اکبر و مبارزه با نفس مقدمه جهاد اصغر است.

جهاد کبیر ایده رهبری است

وی اضافه کرد: اخیرا مقام معظم رهبری موضوع «جهاد کبیر» را مطرح کردند که مهجور مانده بود و با احیاء این موضوع می توان استقامت خود را در برابر دشمنان بیشتر کرد.

امام جمعه قزوین گفت: نباید روحیه تسلیم در برابر دشمن در جامعه رواج داده شود و ابتکار عمل را به دست بیگانگان بدهیم تا آنها تعیین کنند چه زمانی مذاکره کنیم و چه زمانی کاری را تعطیل کنیم و چه زمانی بجنگیم.

ولایت موجب وحدت و همدلی می شود

عابدینی اضافه کرد: ولایت موجب تقویت اتحاد ملت و مسئولان و نظام می شود و دلها را به هم نزدیک می کند و به همین دلیل امروز مردم با سوریه، لبنان، عراق، یمن، غزه، فلسطین و اندونزی احساس محبت و نزدیکی می کنند.

وی بیان کرد: ولایت هیچ مرزی نمی شناسد و هر کس اهل ولایت باشد می تواند در مسیر جهاد اکبر نیز حرکت کند و یک معیار جهاد اکبر کسب تقواست.

امام جمعه قزوین اظهارداشت: نباید خود را برای دنیا بفروشیم بلکه لازم است با داشتن بصیرت که معیار جهاد کبیر است خود را برای تشخیص حق و باطل آماده کنیم.

طرح ولایت ساماندهی اهداف انقلاب است



وی بیان کرد: برخی افراد می فهمند اما نمی توانند پای اراده خود بمانند و اگر عقل خوب تشخیص داد و اراده درست عمل کرد می توان گفت فرد به مرحله تقوی رسیده است و هنگامی قرآن را می فهمیم که جهاد کبیر را متوجه شویم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: کسی که دشمن را تشخیص ندهد ضعف عقلانی دارد و باید دانست درعقل نیازمند دانایی و در اراده نیازمند توانایی هستیم.

وی اضافه کرد: دشمن شناسی، نفاق شناسی، قرآن شناسی از معیارهای جهاد کبیر است و شرکت در برنامه های ارزشی مانند طرح ولایت موجب بصیرت بخشی جوانان می شود.

آیت الله عابدینی گفت: شما دانشجویان فرزندان ما هستید که اینده کشور در دستان شماست و طرح ولایت نوعی ساماندهی برای رسیدن به اهداف انقلاب است.